為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    線上賭場狂下注7000次賭資達700萬！日警抓到人...是國一學生

    2025/10/08 15:19 即時新聞／綜合報導
    警方發現，這名學生在約7000次賭博中，利用加密貨幣「萊特幣」進行交易，並在海外賭博網站上狂下注。加密貨幣示意圖。（路透）

    警方發現，這名學生在約7000次賭博中，利用加密貨幣「萊特幣」進行交易，並在海外賭博網站上狂下注。加密貨幣示意圖。（路透）

    日本警視廳近日揭發一起未成年參與線上賭博事件，案中的主角竟是神奈川縣一名13歲國一學生，該生從小學六年級起，利用父母提供的手機參與線上賭場賭博，累積賭注金額高達700萬日圓（約新台幣140萬）。警方發現，這名學生在約7000次賭博中，利用加密貨幣「萊特幣」進行交易，並在「Shuffle Casino」這個海外賭博網站上狂下注。

    根據警方公布的調查結果，這名學生在社交平台上與三重縣的一名16歲高中生建立聯繫，將自己約26萬日圓（約新台幣5萬2000元）的零用錢，以及父母的金錢兌換成「萊特幣」，並在父母的電子郵件帳號下註冊賭博網站帳戶。警方表示，該學生的行為不僅違法，也暴露了未成年網絡賭博的隱憂。

    據報導，該名國一學生在接受警方詢問時表示，最初賭博是為了娛樂，後來逐漸變成了經濟需求，甚至開始從父母的錢包中竊取金錢來繼續下注。他說：「起初是用零用錢，但後來就開始拿父母的錢來賭。」在得知自己孩子參與賭博的行為後，家長表示相當震驚，並強調未曾想過孩子會因此走上這條路。

    警方強調，這起事件再次提醒了家長和社會對未成年上網行為的監管需要加強。尤其是目前網絡賭博越來越盛行，對青少年心理和行為的影響不容小覷，家長和學校必須更加重視。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播