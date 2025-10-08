線上賭場狂下注7000次賭資達700萬！日警抓到人...是國一學生

警方發現，這名學生在約7000次賭博中，利用加密貨幣「萊特幣」進行交易，並在海外賭博網站上狂下注。加密貨幣示意圖。（路透）

日本警視廳近日揭發一起未成年參與線上賭博事件，案中的主角竟是神奈川縣一名13歲國一學生，該生從小學六年級起，利用父母提供的手機參與線上賭場賭博，累積賭注金額高達700萬日圓（約新台幣140萬）。警方發現，這名學生在約7000次賭博中，利用加密貨幣「萊特幣」進行交易，並在「Shuffle Casino」這個海外賭博網站上狂下注。

根據警方公布的調查結果，這名學生在社交平台上與三重縣的一名16歲高中生建立聯繫，將自己約26萬日圓（約新台幣5萬2000元）的零用錢，以及父母的金錢兌換成「萊特幣」，並在父母的電子郵件帳號下註冊賭博網站帳戶。警方表示，該學生的行為不僅違法，也暴露了未成年網絡賭博的隱憂。

請繼續往下閱讀...

據報導，該名國一學生在接受警方詢問時表示，最初賭博是為了娛樂，後來逐漸變成了經濟需求，甚至開始從父母的錢包中竊取金錢來繼續下注。他說：「起初是用零用錢，但後來就開始拿父母的錢來賭。」在得知自己孩子參與賭博的行為後，家長表示相當震驚，並強調未曾想過孩子會因此走上這條路。

警方強調，這起事件再次提醒了家長和社會對未成年上網行為的監管需要加強。尤其是目前網絡賭博越來越盛行，對青少年心理和行為的影響不容小覷，家長和學校必須更加重視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法