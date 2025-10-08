烏克蘭襲擊成效顯著 俄羅斯石油危機加劇

烏克蘭正在加強對俄羅斯煉油廠和石油基礎設施的打擊力度，自8月初後已發動30多次襲擊。圖為俄羅斯總統普廷。（法新社）

烏克蘭正在加強對俄羅斯煉油廠和石油基礎設施的打擊力度，自8月初後已發動30多次襲擊。根據法新社報導，能源研究集團克普勒（Kpler）分析師法拉克沙（Homayoun Falakshahi）表示，烏克蘭的襲擊迄今為止「相當有效」，俄羅斯煉油廠的產量下降約10%。

牛津能源研究所數據顯示，石油和天然氣收入到2024年約佔俄羅斯預算的30%，是其資金最大來源。

面對資源短缺風險，俄羅斯最近限制石油產品出口直至年底，並延長汽油出口禁令。

能源公司雷斯塔（Rystad）分析師沙阿（Janiv Shah）指出，截至9月中旬，俄羅斯煉油廠平均日產量已降至490萬桶，較2025年上半年下降約40萬桶。

俄羅斯成品油的稀缺顯著擴大俄羅斯原油與成品油之間的價格差距，油價已開始受到影響。俄羅斯聯邦統計局數據顯示，截至9月1日，零售汽油價格較2024年底上漲了6.7%。

沙阿認為，俄羅斯的情況有進一步惡化的可能，因為受損的基礎設施通常需要較長時間才能恢復正常運作。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師席爾德羅普（Bjarne Schieldrop）聲稱，隨著烏克蘭越來越擅長攻擊俄羅斯煉油廠，俄羅斯情況可能會變得更糟。他預測俄羅斯將停止所有石油產品的出口，並實施國內配給制。

另一方面，隨著西方石油公司撤出俄羅斯，對俄羅斯能源基礎設施的投資大幅下降，限制其未來幾年原油產量的提升。

法拉克沙說，俄羅斯原油日產量約為925萬桶，而俄烏戰爭前的最高產能約為每日1000萬桶，目前最高產能則為每日945萬桶。

