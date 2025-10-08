為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普和平獎大夢有譜？以色列人質家屬盛讚：他為黑暗帶來光明

    2025/10/08 15:24 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社資料照）

    美國總統川普。（美聯社資料照）

    根據福斯新聞網（Fox News）等媒體報導，在2025年諾貝爾和平獎即將於10日揭曉的敏感時刻，代表以色列人質家屬的團體「人質與失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）6日致函挪威諾貝爾委員會，大力舉薦美國總統川普獲獎；川普隨後也發表公開信，感謝他們的提名。

    在哈瑪斯發動攻擊屆滿2週年之際，該論壇在信中表示，在歷經2年不知親人下落的苦難後，川普的努力讓他們看到了轉機。信中寫道：「川普總統致力帶來和平的決心，讓許多人認為不可能的事情成為可能。從他就職典禮的那一刻起，便為我們最黑暗的時期帶來光明。」

    川普致謝 重申將摧毀哈瑪斯

    川普也隨即致函該論壇表達感謝，並重申其強硬立場：「我決心讓所有人質回家，並確保徹底摧毀哈瑪斯，讓這類恐怖行徑永遠不再發生。」

    然而，根據「今日美國報」指出，這場在獎項揭曉前夕上演的「溫馨提名」，其政治象徵意義遠大於實質作用。諾貝爾委員會早已在今年1月31日截止受理和平獎的提名。

    報導指出，儘管提名可能無效，但在以色列總理納坦雅胡之後，再獲得最具道德高度的人質家屬團體背書，無疑為川普角逐和平獎的形象，增添了重要的公關籌碼。與此同時，由美國主導的以哈和平談判，仍在埃及持續進行中。

