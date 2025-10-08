扯！日本盛岡市暴雨對策本部設立前後 市長失聯10小時竟是去喝酒

日本岩手縣盛岡市8月20日設立暴雨災害對策本部，市長內館茂在這段時間前後竟失聯10個小時。（圖擷自內館茂臉書）

有夠離譜！日本岩手縣盛岡市今年8月20日降下大雨，當晚10時5分設立暴雨災害對策本部，沒想到市長內館茂在這段時間前後竟失聯10個小時，如今曝光他當晚是去和熟人喝酒。

據《讀賣新聞》報導，內館茂在失聯事件曝光後，一度辯稱自已是回家吃了感冒藥，手機也調成了靜音模式，這才沒有收到聯繫。不過，內館茂7日在記者會上坦承，他當天晚間6時許離開市府後，前往熟人的燒鳥店用餐喝了啤酒，晚上9時許回家。

據了解，盛岡市在當晚10時5分發布土石流災害警戒後，旋即成立對策本部，市府職員一共撥打20多通電話給內館茂，但完全聯繫不上，其應該攜帶的緊急聯絡手機遺留在市府大樓。

在盛岡市災害對策本部成立後的10個小時內，市府根本找不到內館茂在哪，只能由副市長負責評估災情、設立避難所，幸好此次暴雨並未造成市民傷亡或建物損失，內館茂則是直到隔天早上才前來上班。

按照內館茂7日的最新說法，他是在災害對策本部設立前飲酒，但他並未說明晚上9時返家後為何一直不接電話。另外，從盛岡市8月20日災害應對時序來看，市府在當晚7時44分許已成立「災害警戒本部」，但此時內館茂正在燒鳥店吃飯喝酒。

