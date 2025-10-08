台灣阿基里斯之腱！ 美智庫兵推：中國若封鎖「11天後恐陷全國大停電」

圖為高雄興達發電廠周邊高壓電塔。（資料照）

根據《華爾街日報》7日報導，近期在華府舉行的1場兵棋推演，揭示了台灣1個最致命的國安脆弱點。推演結果顯示，一旦遭到中國全面封鎖，台灣的液化天然氣（LNG）庫存，將在短短11天內完全耗盡，屆時台灣的發電能力將陷入癱瘓。

參與兵推的共和黨籍參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）直言：「這場兵推真正凸顯了，這（能源）可能就是台灣的阿基里斯之腱。」

報導指出，台灣高達97%的能源依賴海上進口，其中又以佔全國發電量近一半的天然氣最為脆弱。一旦維持民生的航線遭切斷，將對台灣社會與工業造成毀滅性打擊，尤其是高度耗電的半導體產業，其停擺將引發全球性的衝擊。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的兵推也得出類似結論，指出在封鎖下，台灣的天然氣庫存撐不過2週，煤炭則約為7週。

北京的灰色地帶戰術：「隔離檢疫」而非戰爭

更令人擔憂的是，專家警告，北京未來可能不會直接宣布戰爭，而是採取更具模糊性的「灰色地帶」脅迫手段。例如，以執法或公共衛生為名，對所有駛往台灣的船隻進行「隔離檢疫」或登船檢查。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格爾頓（Craig Singleton）指出：「這正是那種在戰爭門檻之下，卻仍能讓台灣屈膝的脅迫手段。」這種做法，將把是否要採取軍事行動、被指控為「開第一槍」的巨大壓力，完全拋給台灣與美國。

報導提到，為應對此一生存威脅，台灣政府正重新思考其能源配比，而重啟核電已成為無法迴避的艱難選項。民進黨政府長期以來秉持反核立場，並在今年5月關閉了最後1座運轉中的核電廠。然而，在8月舉行的1場關於重啟核電的公投中，儘管投票率未達門檻，但同意票數已超過反對票。總統賴清德在投票後表示，將由核安會考量如何恢復核能發電。

與此同時，台灣雖致力於發展再生能源，但目前佔比仍低於12%，短期內緩不濟急。能源署官員坦言：「考量到我們對進口的依賴，這不是一夜之間能改變的事。」

