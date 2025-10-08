高市早苗遭日媒偏頗攻擊 日本網友怒掀抗議潮

日本自民黨新總裁高市早苗才剛上任，日媒記者就已在新聞直播意外地暴露對她的惡意。（資料照，路透）

日本自民黨新總裁高市早苗才剛上任，日媒記者就已在新聞直播意外地暴露對高市的惡意，昨晚起在日本網路流傳一支影片，影片中收錄了記者之間「讓她的支持率掉下來」「只發讓她支持率會下降的照片」等對話，日本網友炸鍋，還串連肉搜和抗議行動，呼籲大家共同保護高市。

高市早苗在7日下午與公明黨代表齊藤鐵夫商討聯合聯盟的相關事項，預定傍晚在自民黨總部接受採訪，日本電視台的NEWS LIVE網路直播在現場待命，由於攝影機的麥克風並未關閉，意外地收錄了現場記者的對話。

其中有幾句明顯是針對高市早苗而來，例如有攝影記者對話「讓她的支持率掉下來」、「只發讓她支持率會下降的照片」，還有記者聊到高市與齊藤的協商，說「不就是政治獻金跟靖國（參拜靖國神社）那一套嗎」、「靖國是不能退讓的」。

影片中段在高市早苗即將出來受訪前，又有記者說「她會戴著耳機聽麻生（太郎）的指示吧」、「遙控？」的對話。

日媒記者的這些對話，被網友剪成短片，昨晚起在社群平台X上擴散流傳，也被產經新聞報導出來，報導還引用了日本保守黨參議員北村晴男在X貼文。北村表達強烈不滿，批評說「這正是媒體的本質。」

北村表示，針對高市各種不合理的攻擊持續不斷。這些攻擊破壞日本的民主主義，甚至意圖摧毀整個日本。他進一步指出，這類「攻擊」在石破茂政權時期並未出現，卻在安倍晉三前首相任內屢見不鮮，因此可說是「極其惡劣的行為」。

北村強調，保守陣營無論是政治家還是國民必須團結一致，全力支持像高市那樣致力於守護日本的人。

