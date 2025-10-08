柯林頓夫婦個資恐外洩 紐時：中國駭客攻破華府頂級律所

美國著名的「威廉與康諾利」（Williams & Connolly）律師事務所近日遭中國駭客入侵。（路透資料照）

根據《紐約時報》7日引述知情人士的說法報導，美國聯邦調查局（FBI）正在調查一系列據信由中國駭客發動、針對美國多家頂尖律師事務所的網路滲透攻擊。其中，客戶包含美國前總統柯林頓夫婦的知名律師事務所「威廉與康諾利」（Williams & Connolly），已證實遭駭。

威廉與康諾利律師事務所向媒體證實，駭客是利用所謂的「零時差攻擊」（zero-day attack）漏洞，成功存取了「少量」律師與客戶往來的電子郵件。

請繼續往下閱讀...

專接政治官司 曾助同行控告川普

「威廉與康諾利」是美國首屈一指的律師事務所，專門承接控告聯邦政府的重大官司，其客戶名單星光熠熠，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）夫婦。

此外，在川普總統重返白宮並對曾調查他的律師事務所展開報復性制裁後，「威廉與康諾利」也是第一個挺身而出、協助同行對川普政府提出抗告的事務所。此次遭駭，其背後的政治動機引發外界高度關注。

該事務所在聲明中試圖淡化損害，強調目前「沒有證據顯示機密的客戶資料，從我們IT系統的任何其他部分被竊取，包括儲存客戶檔案的資料庫在內。」事務所也向客戶表示，跡象顯示駭客無意將竊得資訊公開或對外出售。

資安公司：中國駭客長期竊取情資

美國官員數十年來一直指控與中國相關的駭客活動，主要目標是竊取美國企業的智慧財產權。美國資安大廠麥迪安（Mandiant）今年9月才警告，中國駭客已進行了一場長達數年的間諜行動，專門利用電腦網路的「零時差漏洞」，從律師事務所等機構竊取情報。

對於此次事件，FBI與中國駐華盛頓大使館皆未立即回應置評請求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法