援助加薩船隻再遭阻礙！以攔截至少3艘船

「全球堅毅船隊」表示，以軍今（8）日又攔截了至少3艘船。圖為加薩太陽鳥號船員自稱被綁架了。（擷自X@GlobalSumud）

前往加薩進行援助的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）表示，以軍今（8）日攔截了至少3艘船。

根據法新社報導，「全球堅毅船隊」在X上表示，加薩太陽鳥號（Gaza Sunbirds）、納賈爾號（Alaa Al-Najjar）和沙里夫號（Anas Al-Sharif）在8日凌晨於加薩海岸220公里處遭到以色列非法攔截。

請繼續往下閱讀...

「全球堅毅船隊」指出，另1艘載有90多名記者、醫生和活動人士的良心號（Conscience）也「遭到襲擊」（under attack），該船船員目前在「米拉德號」（Milad）上被以色列非法綁架。

以色列外交部證實，已攔截進入巴勒斯坦水域的船隻。該外交部在社交媒體上聲稱，又一次試圖突破合法海上封鎖進入戰區的嘗試以失敗告終，船隻和乘客已被轉移到以色列港口。

以色列外交部補充，船上所有乘客均安全且健康狀況良好，預計將迅速遣返。

親巴勒斯坦活動組織「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）說，這些船隻載有價值超過11萬美元（約台幣336萬元）的重要援助物資，包括藥品、呼吸設備和營養品等。

「自由船隊聯盟」補充，這些物資原預計送至加薩的醫院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法