    首頁 > 國際

    小粉紅怒轟唐吉軻德「洋芋片包裝辱華」 台日網友超傻眼

    2025/10/08 15:24 即時新聞／綜合報導
    一名小粉紅發文控訴，日本知名零售連鎖店「唐吉軻德」一款洋芋片的外包裝設計涉嫌辱華。（圖擷取自中國抖音）

    一名小粉紅發文控訴，日本知名零售連鎖店「唐吉軻德」一款洋芋片的外包裝設計涉嫌辱華。（圖擷取自中國抖音）

    從小接受中國共產黨「仇日」、「殺光小日本鬼子」等偏頗洗腦教育的中國小粉紅，長大後卻熱愛前往日本觀光、留學或移民，表裡不一的荒謬言行時常引發爭議。近來傳出，有小粉紅發文怒轟，日本知名零售連鎖店「唐吉軻德」辱華，聲稱其販售零食外包裝設計涉嫌「支持台獨」，說詞掀起台日網友熱議。

    據悉，一名小粉紅在中國短影音平台「抖音」發布一張照片，畫面拍攝日本唐吉軻德一處零食貨架，上面放著數罐奶油洋蔥味的「情熱價格洋芋片」。小粉紅指控，洋芋片（中國稱薯片）外包裝出現「中國台灣省」島嶼圖案，甚至還使用「綠色背景」，疑似暗中支持台灣、支持民進黨，嚴厲批判唐吉軻德違反一中原則，並揚言抵制。

    畫片曝光後，引起大批台日網友討論與吐槽，「蛤？」、「玻璃心變薯片心」、「粉紅是最容易碎的顏色」、「心中有辱華，看什麼都辱華」、「前列腺長在眼睛動不動就高潮」、「如果不是反串，拜託去看眼科」、「人生必經3件事︰出生、辱華、死亡」、「不愧是殃殃大國，連一片薯片也容不下」、「到底人生要絕望到何種地步才會去找馬鈴薯的麻煩」、「連吃個零食都這麼痛苦，中國韭菜的人生真的沒救了」。

    還有台灣網友調侃，「綠色代表健康」、「我們從蕃薯演化成馬鈴薯了」、「會不會這些人其實都是台獨深櫃」、「原來我們一直以來都生活在一片洋芋片上」。另有調皮的網友按照小粉紅的神奇靠腦迴路，輪番留言造句，「建議把右肺切除，右肺其中一塊也很像台灣」、「鉛筆上的紅色橡皮擦跟日本國旗一樣是圓形又紅色，中華牌辱華了」、「嚴厲批判中共國的針頭是圓柱形的，注射完拔出來的傷口是日本國旗的圖案」。

