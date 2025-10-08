幼兒園旁準備行刑！ 澳洲警方及時攔截「殺人小隊」

澳洲新南威爾斯州警方7日在雪梨郊區，以優勢警力包夾並攻堅兩輛汽車，逮捕了3名正準備執行黑幫狙殺任務的「殺人小隊」成員。（法新社）

根據《法新社》報導，澳洲警方宣布，他們於7日在雪梨郊區一處幼兒園附近，驚險地挫敗了一場由職業「殺人小隊」（kill team）執行的黑幫狙殺行動，並逮捕3名嫌犯。

新南威爾斯州警方在接獲線報，得知3名男子正準備於雪梨西南郊區雷弗斯比（Revesby）執行謀殺後，出動大批警力，以警車包夾的方式，攔截了兩輛目標車輛。現場畫面顯示，嫌犯車輛的擋風玻璃上佈滿彈孔，顯示攔截過程相當激烈。

警方在搜查車輛時，發現了兩把手槍、數個頭套、用來拍攝過程的密錄器（bodyworn cameras），以及多桶用於毀屍滅跡的汽油，手法極其專業與殘酷。

警方助理總長·庫克（Scott Cook）表示，當局數週來一直在調查一個「據信涉及多起謀殺陰謀」的跨國犯罪網絡。他透露，警方在「正確的時刻採取行動」，嫌犯們當時已「非常接近」執行狙殺。庫克對這群殺手「準備在一個有如此高附帶損害風險的地區殺人」，感到震驚。

疑越南幫派買兇殺人 近期暴力犯罪頻傳

警方稱，此次的刺殺目標，據信是因為該犯罪集團內部關係破裂而引起殺機，而被雇來行兇的3名殺手，據報甚至不認識被害人。

《雪梨晨鋒報》報導指出，僱用這3名殺手的，是一個越南犯罪集團。近期，雪梨警方已加強力道，以遏止與越南幫派相關的暴力活動。今年4月，1名雪梨母親因其丈夫與越南黑幫的關聯而遭綁架處決，其子女也受傷。在另一起駭人聽聞的案件中，1名男子頭部中彈後被活埋，但他奇蹟般地存活下來，自行從土中爬出並向加油站求救。

目前3名嫌犯已被控共謀謀殺、參與犯罪集團等多項罪名，且不准保釋，將於8日出庭。

