木原稔內定入閣 將缺席日華懇訪台團

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」，今年預定由會長古屋圭司率30名議員組成的國慶祝賀團於9日訪台，不過在行前傳出該會事務局長木原稔將缺席訪團，而這也更確定了他將出任高市內閣官房長官的消息。木原過去也曾因為入閣，而無緣參加訪台團。至於已經被任命為自民黨選對委員長的古屋圭司，並未受到影響。

高市上任自民黨新總裁後，大量任用了親台派議員，尤其是日華懇的幹部受到重用，包括該會會長古屋、幹事長萩生田光一、副幹事長有村治子，3人均擔任黨內要職，古屋任選對委員長，萩生田為幹事長代行，有村則是總務會長。

而長年擔任日華懇事務局長（相當於秘書長）的木原稔，也被內定為高市內閣的官房長官，木原在高市2021年首次投入總裁選戰時，即是高市陣營的輔選要角，他和古屋均是高市長年的戰友。

有趣的是，自民黨總裁選舉投開票前，小泉進次郎的聲勢極高，擔任小泉競選總幹事的舊岸田派大將木原誠二，傳出可能出任小泉內閣的官房長官，結果答案揭曉，日本網友拿這件事做梗，說「木原」的確成為官房長官內定人選，但此木原（稔）非彼木原（誠二）。

雖然高市尚未經過國會指名正式成為首相，木原出任官房長官也尚在傳聞階段，但官房長官是政府重要的職位，事涉敏感，為避免在外交上節外生枝，木原今年將從日華懇國慶祝賀團缺席。

過去木原也曾因為出任內閣總理大臣輔佐官和出任防衛相，數度無法隨團訪台。但日華懇的成員訪台後升官的案例也不在少數。

