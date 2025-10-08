為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    秋田縣爺爺家驚見「巨型黑熊捕獲」 日網友嚇傻：到底吃了什麼？

    2025/10/08 12:33 即時新聞／綜合報導
    網友貼出1張巨大的黑熊被捕獲照片。（圖擷取自X@K1kusui）

    網友貼出1張巨大的黑熊被捕獲照片。（圖擷取自X@K1kusui）

    日本秋田縣1張被捕獲的黑熊照片，近日引發日本網路社群熱烈討論。1名網友發文，貼出1隻巨大黑熊被捕獲的照片表示，「要是被這個襲擊就完蛋了」，由於畫面太過衝擊，立刻引發熱議，目前照片已有超過4百萬觀看，有近1萬次轉發。

    原PO本月6日在X發文《/a>，貼出1張巨大的黑熊被捕獲、仰躺在地上的照片，他表示，地點在秋田縣大館市、他爺爺家附近，這是他爸爸傳來的照片，他也害怕地表示：「要是被這個襲擊就完蛋了。」

    據查，亞洲黑熊一般體長在1.2至1.8公尺左右，照片中黑熊卻看起來超過2公尺以上，不過有網友指出，應該是拍攝角度問題，實際上應該沒照片顯示的這麼巨大。

    其他網友紛紛留言表示：「如果以這個體型衝過來，就算沒有爪子和牙齒也會死定了」、「真是超級大啊！」、「亞洲黑熊居然可以長到這麼大」、「真讓人好奇牠吃了些什麼呢」。

    日本秋田縣近日不斷傳出目擊有熊在人類活動地區出沒，更已發生多起熊傷人事件。當局不斷呼籲民眾小心，並加派人手在街上巡邏。

     免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播