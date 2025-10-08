秋田縣爺爺家驚見「巨型黑熊捕獲」 日網友嚇傻：到底吃了什麼？

網友貼出1張巨大的黑熊被捕獲照片。（圖擷取自X@K1kusui）

日本秋田縣1張被捕獲的黑熊照片，近日引發日本網路社群熱烈討論。1名網友發文，貼出1隻巨大黑熊被捕獲的照片表示，「要是被這個襲擊就完蛋了」，由於畫面太過衝擊，立刻引發熱議，目前照片已有超過4百萬觀看，有近1萬次轉發。

原PO本月6日在X發文《/a>，貼出1張巨大的黑熊被捕獲、仰躺在地上的照片，他表示，地點在秋田縣大館市、他爺爺家附近，這是他爸爸傳來的照片，他也害怕地表示：「要是被這個襲擊就完蛋了。」

據查，亞洲黑熊一般體長在1.2至1.8公尺左右，照片中黑熊卻看起來超過2公尺以上，不過有網友指出，應該是拍攝角度問題，實際上應該沒照片顯示的這麼巨大。

其他網友紛紛留言表示：「如果以這個體型衝過來，就算沒有爪子和牙齒也會死定了」、「真是超級大啊！」、「亞洲黑熊居然可以長到這麼大」、「真讓人好奇牠吃了些什麼呢」。

日本秋田縣近日不斷傳出目擊有熊在人類活動地區出沒，更已發生多起熊傷人事件。當局不斷呼籲民眾小心，並加派人手在街上巡邏。

