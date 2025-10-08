撞癱司機還炫富！中國神秘富家女楊蘭蘭 奢靡生活全起底

23歲澳洲華裔女子楊蘭蘭委任律師修改保釋條件時，透露了她的一些來歷。（圖翻攝自X）

今年7月，澳洲雪梨一名年僅23歲的中國女子楊蘭蘭（LanLan Yang），駕駛價值高達150萬澳幣（約新台幣3010萬元）的「Tiffany藍」勞斯萊斯休旅車，越線撞上一輛賓士，導致司機終身癱瘓。然而，這位肇事者不僅從未公開道歉，其律師更在法庭上將她描繪成「有嚴重心理問題、幾乎足不出戶」的弱女子。但根據英國《每日郵報》的深度起底與友人爆料，楊蘭蘭的真實生活，竟是極盡奢靡、令人咋舌。

楊蘭蘭的律師在法庭上聲稱，她14歲就被父母送到澳洲，目前持有永久居留權，因有「顯著」的心理健康問題而「幾乎不離開家」。

然而，一位熟識她的華裔學生卻向媒體揭露了截然不同的面貌。該名友人表示，楊蘭蘭在社群媒體上自稱「辛西亞」（Cynthia），過著與世隔絕的頂級富豪生活。「她每天都吃精緻餐飲，」友人透露，楊蘭蘭的打卡點全是雪梨最頂級的米其林二星餐廳。她更「經常在香奈兒或路易威登瘋狂購物，有時甚至會包下整間店自己逛。」

據稱，楊蘭蘭能成為香奈兒（Chanel）的VVIP客戶，獲邀參加雪梨歌劇院的私人派對，是因為她「每年在該品牌的消費額超過100萬澳幣（約新台幣2007萬元）」。

英文差、不上課 連狗都用愛馬仕

友人更爆料，楊蘭蘭雖然在雪梨大學註冊了商務課程，但「她自己根本從來沒去上過課」，而且因為「英文很差」，所以只在華人富二代的圈子裡社交。

她的奢華品味，甚至延伸到了寵物身上。她飼養的一隻名為「旺仔」的柴犬，不僅戴著價值990澳幣（約新台幣2萬元）的Celine項圈，還有自己的LV枕頭與愛馬仕（Hermès）毛毯。友人忍不住感嘆：「那隻狗用的名牌比我還多。」

儘管面臨最高可判7年的嚴重刑事指控，楊蘭蘭每次因保釋條件需向警局報到時，依舊是全身名牌、行頭驚人，彷彿不是去警局，而是要去參加時尚派對。她曾被拍到穿著一件價值1.6萬澳幣（約新台幣32萬元）的紫色香奈兒背心；也曾以一件價值超過1.8萬澳幣（約新台幣36萬元）的復古香奈兒外套，搭配同品牌價值3000澳幣（約新台幣6萬元）的帽子現身。

這起案件因楊蘭蘭的神秘背景與奢華作風，在澳洲引發了巨大的仇富情緒與對中國新貴的負面觀感。儘管外界盛傳其家族與中共高層關係密切，但至今無法證實。法院預計將於近日再度開庭，屆時楊蘭蘭將對所有指控作出答辯。

