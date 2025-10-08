忠犬救命！ 美老婦散步倒地 狗狗帶警察找到「祖母」

狗狗咿唷帶著警察順利找到失蹤的86歲婦人；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

美國佛羅里達州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）1位86歲婦人帶著狗狗散步失蹤，心急的家屬表示，她每次散步大概都是10到15分鐘，現在已經1個多小時還沒回家，警方接到報警電話後沿著監視器畫面尋找，先遇到狗狗咿唷（Eeyore），牠帶著警察順利找到了躺在人行道上的婦人。

據《紐約郵報》報導，副警長米勒（Devon Miller）接到報案電話，由於她先前有救過貓咪的經驗，很快地就發現焦急的狗狗咿唷在街上徘徊。米勒先把車停在路旁，和咿唷打招呼，咿唷很快地用舌頭回舔米勒，於是她詢問咿唷「你媽媽在哪裡？告訴我你媽媽在哪裡？」

聰明的狗狗咿唷像是聽得懂米勒的話，轉身帶著米勒往一片漆黑的街區走去，不久後米勒看到倒在人行道上的婦人，據悉婦人神智清晰，可能只是受了傷。婦人表示「咿唷是個好孩子，我甚至不是牠的主人，只是牠的祖母」。最後狗狗咿唷獲得了摸摸與親吻作為獎賞。

