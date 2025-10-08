為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國男倒「2大瓶沐浴乳」汙染浴池 鎌倉超美溫泉怒發公告

    2025/10/08 14:56 即時新聞／綜合報導
    稻村崎溫泉澡堂入口，示意圖。（擷取自稻村崎溫泉官網）

    稻村崎溫泉澡堂入口，示意圖。（擷取自稻村崎溫泉官網）

    位於日本神奈川縣鐮倉市海邊的「稻村崎溫泉」可一覽富士山和江之島的美景，吸引海內外遊客慕名而來。然而，該設施一則公告指出，一名中國籍男子不滿他人提醒入浴禮儀，竟憤而將兩公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池，導致溫泉被迫停用以進行清潔，更引發社群熱議與網友撻伐。

    根據網路上流傳的稻村崎溫泉公告內容，事件發生於今年1月29日上午11時，一名中國籍男子在他人勸導後情緒失控，將兩瓶各兩公升、未稀釋的沐浴乳全數倒入公共浴池，導致池水嚴重污染，其他顧客出現不適反應。

    公告指出，業者不得不進行全面清潔，並在公告中表示，為防止類似事件重演，將於館內增設中文與英文警示標語。該名男子事發後以英文對工作人員表示「我不會說中文以外的語言」，接著大喊「我沒有做那種事」後匆忙離開現場。

    稻村崎溫泉在公告中強調，日本公共浴場講究「入浴前徹底清洗身體」的禮儀，嚴禁將清潔劑、毛巾或其他物品放入浴池，並呼籲外國遊客尊重文化、遵守規範，入場前務必閱讀公告欄的入浴指南。

    消息曝光後引發熱議，網友留言嘲諷，「他沒拉屎在浴缸裡算不錯了」、「故意的，太惡劣了。日本人討厭中國人是有原因的」、「接待到這種低素質的人，真倒霉」、「估計是不沖澡就跑進去，別人說他還不高興，然後把沐浴乳倒進去要在裡面洗，中國人洗溫泉甚麼操行我都知道」。

