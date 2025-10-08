2025諾貝爾文學獎得主賠率 「陪榜王」村上春樹第19次入榜

日本作家村上春樹。（資料照，法新社）

2025年諾貝爾文學獎（Literature）將在台灣時間9日晚間7點揭曉，多個博彩公司一如既往列出「獎落誰家」預測賭盤，掀起熱烈討論。日媒指出，現年76歲的日本文壇巨擘村上春樹，雖然已經連續陪榜18次，不過博彩公司今年的賭盤數據，他目前名列第4，顯示他仍舊被各界視為得獎熱門人選。

綜合外媒體報導，根據Nicer Odds、立博（Ladbrokes）等博彩公司發布的預測資料，2025年諾貝爾文學獎的得獎賠率名單，共有96名作家入榜。截至8日中午，印度作家葛旭（Amitav Ghosh）高居預測榜冠軍，第2名則是匈牙利小說家克拉斯諾霍爾卡伊（László Krasznahorkai）、第3名為澳洲作家穆南（Gerald Murnane）。

其中，多年被視為諾貝爾文學獎熱門人選，卻年年無緣文學桂冠的村上春樹，今年仍以高人氣位居預測榜第4，消息引發日本社會與各界高度矚目。另據《產經新聞》等日媒體報導，村上春樹自1979年出道至今的著作，被翻譯成50多種語言出版，在世界各國有著極高的人氣，目前除諾貝爾獎以外，他幾乎已獲得所有著名國際文學獎項。

其他上榜的日本作家，還有77歲的金井美惠子、65歲的多和田葉子，2位女性作家在海外享有盛譽，同樣被視為熱門人選。此外，如果村上春樹、金井美惠子或多和田葉子這3名作家，其中1人能獲得諾貝爾文學獎，將會成為繼川端康成（1968年）和大江健三郎（1994年）後，第3位獲得該獎項的日本作家。

報導指出，每年網上都出現「博彩公司賭盤前10名的作者，會被諾貝爾評選暗中剃除」之類的陰謀論，然而兩者其實無必然關係，因為諾貝爾所有獎項的評選過程都相當嚴格且保密，博彩公司則是派出私人團隊，向著名作家或文學評論家進行諮詢，加上參考讀者意見、評委喜好、媒體報導等因素，來計算出可能獲獎作家的賠率。

