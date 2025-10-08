為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國專家稱「對高市早苗保持警惕」 網酸：中共反對的人一定有優點

    2025/10/08 13:56 即時新聞／綜合報導
    旅義華僑作家李穎轉發中國官媒《環球時報》訪問國際問題研究院亞太所研究員卻稱「須對高市早苗動向保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」，PO文曝光引發網友議論。（美聯社）

    曾表態認同「台灣有事就是日本有事」的高市早苗，4日當選自民黨總裁，可望成為日本史上首位女首相。對此，旅義華僑作家李穎轉發中國官媒《環球時報》訪問國際問題研究院亞太所研究員，卻稱「須對高市早苗動向保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」，PO文曝光引發網友議論。

    李穎昨於X平台「李老師不是你老師」轉發《環球時報》圖卡，內容提及高市早苗當選日本執政黨自民黨第29任總裁，成為該黨首位女總裁，並有望成為日本首位女首相。針對這起事件，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項吳宇在接受《環球時報》記者採訪時分析，「對於高市早苗的動向要保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」。

    PO文曝光後許多網友紛紛留言，有人說「急了」、「中共反對的人，一定有她的優點和可取之處」、「還沒登場老共已瀨尿」、「呵呵。人家都不是總理大臣就這麼緊張」、「還堅決鬥爭，從來沒有走出文革遺風。沒有平和心境，何來崛起之說」。

