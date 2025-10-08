中國專家稱「對高市早苗保持警惕」 網酸：中共反對的人一定有優點

中國專家稱「對高市早苗保持警惕」 網酸：中共反對的人一定有優點2025/10/08 13:56 即時新聞／綜合報導
旅義華僑作家李穎轉發中國官媒《環球時報》訪問國際問題研究院亞太所研究員卻稱「須對高市早苗動向保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」，PO文曝光引發網友議論。（美聯社）
曾表態認同「台灣有事就是日本有事」的高市早苗，4日當選自民黨總裁，可望成為日本史上首位女首相。對此，旅義華僑作家李穎轉發中國官媒《環球時報》訪問國際問題研究院亞太所研究員，卻稱「須對高市早苗動向保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」，PO文曝光引發網友議論。
李穎昨於X平台「李老師不是你老師」轉發《環球時報》圖卡，內容提及高市早苗當選日本執政黨自民黨第29任總裁，成為該黨首位女總裁，並有望成為日本首位女首相。針對這起事件，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項吳宇在接受《環球時報》記者採訪時分析，「對於高市早苗的動向要保持警惕，必要時堅決鬥爭維護我國的主權安全利益」。
PO文曝光後許多網友紛紛留言，有人說「急了」、「中共反對的人，一定有她的優點和可取之處」、「還沒登場老共已瀨尿」、「呵呵。人家都不是總理大臣就這麼緊張」、「還堅決鬥爭，從來沒有走出文革遺風。沒有平和心境，何來崛起之說」。
10月4日，中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项吴宇在接受《环球时报》记者采访时分析称：对于高市早苗的动向要保持警惕，必要时坚决斗争维护我国的主权安全利益。 https://t.co/U72zClJmpD pic.twitter.com/hAVqAXPeZ9— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） October 6, 2025
