    首頁 > 國際

    能源智庫Ember：今年上半年全球綠電發電量 首度超過煤炭

    2025/10/08 11:19 即時新聞／綜合報導
    數據顯示今年上半年全球再生能源發電量將首次超過煤炭。圖為印尼水壩太陽能電板。（路透）

    全球能源智庫Ember在7日發布報告指出，數據顯示今年上半年全球再生能源發電量將首次超過煤炭。

    據《路透》報導，全球能源智庫Ember表示，2025年1月至6月，風能和太陽能等再生能源在全球供應了5072太瓦時（TWh）的電力，超過了煤炭的4896，Ember高級電力分析師Małgorzata Wiatros-Motyka表示：「我們正在看到關鍵轉折點的初步跡象。太陽能和風能目前的增長速度足以滿足全球日益增長的電力需求。」

    2025年上半年，全球電力需求與2024年同期相比成長2.6%，即369太瓦時，其中太陽能發電量增加306太瓦時，風力發電量增加97太瓦時，可應付此需求。

    Ember報告指出，作為全球最大的電力消費國，中國的化石燃料發電量減少了2%，而太陽能和風能發電量分別增加了43%和16%。印度的風能和太陽能發電量則分別增加了29%和31%，減少了3.1%的煤炭和天然氣使用量。

    而歐美這段時間化石燃料發電量均上升，美國煤炭發電量增加了17%，而天然氣發電量下降了3.9%，而歐洲天然氣發電量增加了14%，煤炭發電量增加了1.1%。

    大多數科學家認為，抑制煤​​炭發電對於實現全球氣候目標至關重要，因為煤炭發電排放的二氧化碳量大約是天然氣發電的兩倍。

