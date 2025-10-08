為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恐怖畫面曝！日本成年黑熊亂入超市 撲倒顧客釀2傷

    2025/10/08 11:31 即時新聞／綜合報導
    日本群馬縣一間超市發生黑熊襲擊事件，造成2人受傷送醫。（擷取自X）

    日本熊傷人事件頻傳，群馬縣沼田市昨晚驚傳黑熊闖入超市攻擊民眾事件，造成2人受傷，所幸送醫後均無生命危險。

    綜合日媒報導，當地時間晚間7時30分許（台灣時間晚上6時30分），位於群馬縣沼田市恩田町的超市「フレッセイ沼田恩田店」，正值購物尖峰時段，店內約有30至40名顧客，一頭體長約1.4公尺的成年黑熊突然出現在超市外停車場，先撲倒一名剛下車的69歲男子，導致手臂與腿部受傷。

    黑熊隨後闖入店內再次攻擊，造成76歲男子手臂、背部及胸部多處撕裂傷。兩人均被緊急送醫治療，所幸傷勢並不嚴重。熊在店內橫衝直撞，破壞鮮魚與壽司區的展示櫃，造成冷藏玻璃破裂、商品四散。

    警方指出，黑熊攻擊後逃離現場，今（8日）上午起加強學區周邊巡邏戒備，防止再度傷人，並呼籲當地民眾加強警戒，避免非必要外出。

    超市店長表示，當時得知店內疑似有熊出沒時親自查看，意外與熊正面相遇，肩膀一度被抓住，所幸迅速掙脫才毫髮無傷。他形容，這隻黑熊似乎不是為了覓食而闖入，看起來像是誤入後慌亂失控，「雖然常聽聞熊闖進店裡的新聞，但沒想到會發生在自己店裡。」

    一名目擊的女店員則回憶，當時先聽到巨響，以為有人打架，跑去一看竟看到黑熊從背後襲擊顧客，還爬上冷藏櫃撞擊玻璃，在店內繞行一圈，場面一度混亂。

    當事黑熊破壞鮮魚與壽司區的展示櫃，造成冷藏玻璃破裂、商品四散。（擷取自@rhe8ulRG6H28259/X）

