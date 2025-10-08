超想要！川普對諾貝爾和平獎的執念曝光 背後竟是「歐巴馬心魔」

美國總統川普（左）與前總統歐巴馬（右）的長期競爭關係，被分析家認為是川普極度渴望獲得諾貝爾和平獎的深層動機。（美聯社資料照）

美國總統川普從不掩飾自己對諾貝爾和平獎的癡迷，但在他兩任總統任期中，這個獎項至今與他擦身而過。根據《法新社》分析，隨著2025年得主將於本週五揭曉，川普的「自我造勢」已達前所未有的程度，其背後交織著對聲望的渴望，以及與前總統歐巴馬的長期較勁心理。

自誇「七大和平功績」 事實卻充滿諷刺

近幾週，川普幾乎在每場公開活動都吹噓自己「結束了七場戰爭」，其政府甚至列出清單，包含以伊衝突、印巴衝突等。然而，《法新社》分析直指，這些聲稱多為片面或不準確。最諷刺的是，川普甚至轟炸過他所提到的國家之一，今年六月，他便下令美軍空襲伊朗的核設施。

而最大的問題是，川普曾承諾在就職後數日內結束的兩場主要戰爭，加薩與烏克蘭，至今仍在血腥進行中。儘管川普趕在獎項公布前，強力推動加薩停火協議，但幾乎可以確定為時已晚。

「如果我叫歐巴馬 10秒就得獎了」

分析指出，川普對和平獎的執念，深層動機源於其長達10年的「歐巴馬心魔」。美利堅大學國際關係教授馬丁（Garret Martin）表示，歐巴馬在2009年上任僅9個月就獲獎，此事持續激怒著川普。川普曾在2024年抱怨：「如果我叫歐巴馬，10秒內諾貝爾獎就會頒給我。」

這種矛盾心態，也體現在他近期的言論中。他9月時才向軍方高層抱怨，評審委員會「絕對不會」把獎給他，只會給「什麼都沒做的傢伙」。但話鋒一轉，他又洩露真心話，稱如果沒得獎將是「對我們國家的巨大侮辱」，並強調「我不是為自己要，我是為國家要。」

除了歐巴馬，美國史上還有三位總統曾獲此殊榮，分別是老羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）與卡特（Jimmy Carter）。

