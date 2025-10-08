力拚8連霸！ 喀麥隆92歲總統罕見現身

喀麥隆92歲總統比亞罕見在公開場合現身，為12日即將舉行的大選造勢。（路透）

喀麥隆92歲總統比亞（Paul Biya），是目前全球最高齡的國家領導人，近年來很少在公開場合露面，不過他7日罕見地在政治集會上現身，為12日即將舉行的大選、他的第8個總統任期造勢。

據《美聯社》報導，比亞在喀麥隆北部馬魯阿（Maroua）的極北區（Far North）發表政見，強調自己會減少青年失業問題、改善道路基礎建設和公共設施，對於那些受到極端組織侵害的地區也會加強安全。

請繼續往下閱讀...

極北區是喀麥隆最貧窮的地方之一，當地居民以穆斯林為主，經常受到伊斯蘭恐怖組織博科聖地的襲擊。不過，喀麥隆820萬選民中有將近20％都在極北區，並且反對派在當地有不少支持者，因此比亞特地來到這裡拉票。

比亞已多次缺席競選活動，7日是他首次為了大選現身，批評人士懷疑他的年齡已嚴重影響到執政能力。比亞近年來多次前往歐洲進行私人訪問和治療，先前才剛結束瑞士的1週行程，但當局不願透露出訪原因。

據了解，比亞此次當選的機會很大，這是因為呼聲最高的競爭對手卡姆托（Maurice Kamto）已於8月被禁止參選，而且反對派目前仍然存在分歧。另外，喀麥隆過去的大選經常被懷疑有作票的情況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法