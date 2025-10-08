為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    教宗稱下月首次出訪土耳其和黎巴嫩 促進基督教合一與中東和平

    2025/10/08 10:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    教宗良十四世7日表示，他下個月將首次出訪土耳其和黎巴嫩。（美聯社）

    教宗良十四世7日表示，他下個月將首次出訪土耳其和黎巴嫩。他聲稱，此行將提供歷史性機遇，促進基督教合一，同時為長期飽受苦難的黎巴嫩人民以及更廣泛的中東地區帶來和平訊息。

    根據美聯社報導，良十四世7日離開義大利岡道夫堡（Castel Gandolfo）的教宗靜修處時告訴記者，他將於11月27日至30日首先訪問土耳其，然後於11月30日至12月2日訪問黎巴嫩。

    良十四世指出，土耳其之行還將包括前往伊茲尼克（Iznik）朝聖，以紀念基督教第一次大公會議尼西亞（Nicea）會議召開1700周年。

    該週年紀念是天主教與東正教關係中的重要時刻，因為公元325年的尼西亞會議早於導致東西方基督教分裂的事件，並且得到天主教和東正教的一致認可。

    良十四世強調，該周年紀念為東正教基督徒提供了1個「信仰上真正合一的時刻」。

    良十四世說，他也想實現前教宗方濟各願望，前往黎巴嫩擁抱當地人民，並為中東和黎巴嫩帶來和平訊息。

    方濟各長期以來一直希望訪問黎巴嫩，但該國的政治和經濟不穩定導致其在世時未能拜訪。

    黎巴嫩人口約600萬，是中東地區基督徒比例最高的國家，也是唯一擁有基督教領導人的阿拉伯國家。黎巴嫩境內最大基督教會馬龍派（Maronite Church）是最有權力的教派，按照慣例，其總統一直都是馬龍派基督徒。

    另外上一位訪問黎巴嫩的教宗是本篤十六世，他於2012年9月訪問黎巴嫩，這是他擔任教宗期間最後一次出國訪問。

