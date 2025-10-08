高市早苗可望成日本第一女首相 矢板明夫曝「第一先生」浪漫求婚

高市早苗（右）當選日本自民黨總裁，15日可望成為日本史上第一位女首相，她的先生高市拓（左）也將成為日本日本首位「第一先生」。（圖擷自「矢板明夫俱樂部」臉書粉專）

高市早苗上週當選日本自民黨總裁。對此，矢板明夫昨於臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發文表示，高市早苗即將在10月15日成為日本歷史上第一位女首相，她的先生也是一個政治人物，當年她落選、他當選，卻意外上演求婚戲碼。

矢板明夫提到，高市早苗的丈夫也是一個政治人物，叫山本拓。今年73歲，過去也是自民黨的眾議院議員。兩人的結婚非常有戲劇性。2003年，當時42歲還單身的高市早苗在眾議院選舉中落選，經朋友介紹，決定將自己即將失業的幾名助理及辦公室的設備交給在同一次選舉中勝選、重返國會的山本拓。

雙方商量交接時，山本拓突然開口向高市早苗求婚，說了著名的一句話：「高市小姐也讓我一起接收吧！」高市早苗後來回顧說，當時兩人並不很熟，也完全沒有交往過，對方曾有一段婚姻，還有3個就學中的孩子。高市早苗說，她其實很不會做菜，當時被對方打動的主要原因是山本說「我有廚師執照，會讓妳一輩子吃好吃的東西」。

矢板明夫提到，當時高市早苗回家商量，母親說：「妳年紀也不小了，今後也不會再有什麼機會，如果是個能顧好妳營養的人，也算不錯吧？」母親以女兒的健康為優先，鼓勵高市早苗答應，高市早苗「答應結婚也是打電話回覆的」，兩人於2004年9月結婚。從此，擁有廚師執照的山本總是親自做菜照顧高市早苗的飲食。

不過，2017年7月兩人因「彼此政治立場差異過大」而協議離婚。據說最主要的原因，是高市早苗受到了前首相安倍晉三的重用，一直擔任政府要職，每天忙得根本沒有時間和先生說話。

但是，2021年高市早苗首次參選自民黨總裁時，山本拓表達支持，成為2人復合的契機。同年底，山本再次向高市早苗求婚，據說高市早苗對是否再婚非常猶豫，當時徵求了3個好朋友的意見，第一個是古屋圭司（7日上任自民黨選舉對策委員長）。第2個是木原稔（內定出任高市內閣官房長官），這2人都反對她再婚。

第3個徵求意見的對象是安倍晉三。安倍說：「我覺得不錯。山本願意改姓高市，說明他真的很在乎你。」據高市早苗說，是2人猜拳，說好誰贏隨誰的姓，而她贏了。後來2人於2021年底再婚。山本拓改名為高市拓，目前已退休，不再擔任國會議員，有報導稱他身體狀況不佳，今後將作為日本首位「第一先生」，成為日本媒體關注的焦點。

