身價破千萬！泰國瘋「水牛選美」 冠軍牛1685萬售出

在泰國，過去被視為農村謙卑役畜的水牛，如今正華麗轉身，成為萬眾矚目的選美巨星。（美聯社）

根據《美聯社》報導，在泰國，過去被視為農村役畜的水牛，如今正華麗轉身，成為萬眾矚目的選美巨星，冠軍牛的身價甚至能突破千萬元。

6日在距離曼谷約1小時車程的春武里府（Chonburi），一年一度的「水牛賽跑節」盛大登場。節慶的重頭戲之一，便是水牛選美大賽。5歲的「托德」（Tod）是第一次參賽，牠的飼主是一名食品攤販兼農夫，他表示只是帶「托德」來「見見世面」，看看牠與其他牛相比表現如何。

請繼續往下閱讀...

隨著曳引機取代了傳統農耕，曾是農民犁田、載貨好夥伴的水牛，一度面臨被淘汰的命運。然而，近年興起的選美比賽，為牠們注入了全新的生命力，並催生了一個獲政府支持的新興產業。

這股熱潮的頂點，是2024年一頭白色（白子）水牛，在贏得多次選美冠軍後，以驚人的1800萬泰銖（約新台幣1685萬元）天價售出。

冠軍如何養成？每日洗澡、吃特餐

一名專業的冠軍牛照護員奇猜（Kijchai Angkhanawin）透露，這些身價非凡的「選手」，每天都要洗澡，並享用由玉米、大豆、麩皮與維他命組成的特別餐。選美比賽的評審，會根據牠們的角的大小、蹄的平滑度與整體體格來評分。

當地官員表示，選美比賽已成為激勵農民繼續飼養水牛的最大動力，「若沒有這項活動，他們將不知道該如何處理他們的水牛，也沒有動力繼續飼養。」

對許多飼主而言，這份情感早已超越經濟價值。飼養了30頭水牛的「托德」主人便感性地說：「水牛對我依然重要。就像他們說的：『人養牛，牛也養人。』牠就像我的家人一樣。」

在泰國春武里府一年一度的「水牛賽跑節」上，一名騎師在一場刺激的衝刺賽中奮力駕馭著狂奔的水牛。除了驚險的賽事，此節慶的另一大亮點，便是身價可高達千萬的「水牛選美」大賽。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法