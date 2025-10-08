為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    避免外交爭端！ 高市早苗擬放棄參拜靖國神社

    2025/10/08 11:21 即時新聞／綜合報導
    高市早苗過去擔任閣僚期間，每逢終戰紀念日或春、秋兩季例行大祭時，都會前往靖國神社參拜。圖為高市2017年4月參拜靖國神社。（路透）

    高市早苗過去擔任閣僚期間，每逢終戰紀念日或春、秋兩季例行大祭時，都會前往靖國神社參拜。圖為高市2017年4月參拜靖國神社。（路透）

    位於東京千代田區的靖國神社將於本月17至19日舉行秋季例行大祭，多名消息人士7日透露，日本自民黨總裁高市早苗正考慮放棄在大祭期間前往參拜。

    《共同社》報導，高市早苗一直以來考慮到保守派的立場，過去擔任閣僚期間，每逢「終戰紀念日」或春、秋兩季例行大祭時，都會前往靖國神社參拜。然而今年若依慣例參拜，勢必會引發中國、南韓的強烈反對，升級成嚴重外交問題。

    據悉，公明黨代表齋藤鐵夫7日與高市早苗舉行會談時表示，在中國、俄羅斯、北韓加強合作之際，日本正面臨周邊安全環境愈發嚴峻的情況。兩人因此達成共識，「參拜靖國神社不應成為外交問題」。

    美國總統川普本月27日至29日將訪日，預計將首度與高市早苗會晤；月底亞太經濟合作會議（APEC）將在南韓舉行，高市也將尋求與中國國家主席習近平會面的機會。對此高市周邊人士透露：「在領袖會談前，應避免製造外交爭端。」

    高市早苗在日前舉行的總裁選舉辯論會中，表明「將深化日韓關係」，也強調了與中國展開領導人對話的意願。而被問及若就任首相是否會參拜靖國神社，她當時回答，「會根據情況做出適當判斷，絕不能使其演變為外交問題」。

    日本前首相安倍晉三曾在就任首相前，以總裁身分參拜靖國神社；他也曾在2013年12月擔任首相期間參拜靖國神社，並導致外交爭端。前首相岸田文雄、菅義偉及石破茂均未在任內參拜，僅於例行大祭期間供奉被稱為「真榊」的供品。

