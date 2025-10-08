為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加薩戰爭2週年納坦雅胡誓言實現目標 以哈談判陷僵局

    2025/10/08 09:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡7日發誓實現所有目標，包刮所有遭綁架者被釋放、消滅哈瑪斯政權、保證加薩不再對以色列構成威脅等。（路透）

    以色列民眾昨（7）日聚集在全國各地，紀念2023年10月7 日哈瑪斯襲擊事件罹難者。與此同時，以色列與哈瑪斯官員在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）針對美國提出的加薩和平計畫展開會談。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，在加薩衝突2週年之際，以色列總理納坦雅胡7日表示，嗜血的敵人（哈瑪斯）雖對以色列進行沉重打擊，但以色列沒有被擊垮。

    納坦雅胡發誓實現所有目標，包括所有遭綁架者被釋放、消滅哈瑪斯政權、保證加薩不再對以色列構成威脅等。

    以哈官員談判同日陷入僵局。1位巴勒斯坦高級官員透露，7日上午的會議沒有任何實質成果，因為各方對以色列撤出加薩走廊的擬議地圖，和哈瑪斯希望確保以色列在停火第一階段協議後不會恢復戰鬥的保證存在分歧。

    該官員聲稱，晚間會議於埃及時間7日晚上7時開始，並補充即使談判艱難，調解員仍努力縮小雙方之間的分歧。

    另外1位熟悉談判情況的消息人士說，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普第一次總統任期內的中東特使庫許納（Jared Kushner）預計7日晚離開美國，並於今（8）日抵達埃及。

