熱臉貼冷屁股？加總理打紅領帶示好 遭川普調侃「談美加合併？」

加拿大總理卡尼（左）7日在白宮橢圓形辦公室會晤美國總統川普。儘管卡尼為此行精心繫上共和黨的紅色領帶示好，但川普不僅未在關稅問題上鬆口，更在會談中開玩笑稱要「合併」兩國，讓場面一度尷尬。（路透）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，為修補數月來因貿易爭端而惡化的雙邊關係，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）本週訪問華府，卻經歷了一場充滿尷尬、諷刺與黑色幽默的會面。卡尼精心繫上象徵共和黨的紅色領帶示好，但美國總統川普卻回敬了一條民主黨的藍色領帶。

自今年春天上任以來，卡尼一直試圖在川普面前放低姿態，極力避免重蹈其前任杜魯道（Justin Trudeau）因批評川普而遭致猛烈攻擊的覆轍。然而，謹慎的姿態，卻難以招架川普不按牌理出牌的風格。

請繼續往下閱讀...

7日在橢圓形辦公室的會談中，卡尼試圖恭維川普的外交手腕，稱其為一位「具變革性的總統」。正當卡尼要提及最新的加薩和平協議時，川普卻冷不防地插嘴，語帶狡黠地問：「（你要談的是）美國與加拿大的合併嗎？」

卡尼只能尷尬地笑著大喊：「不！我不是要說那個！」

對關稅問題僅模糊承諾 G7唯一「落單」

這場互動，凸顯了自川普重返白宮以來，美加關係嚴重惡化的現實。卡尼此行的主要目的，是說服川普取消對加拿大鋼、鋁、汽車等產品的懲罰性關稅。目前，加拿大是七大工業國集團（G7）中，唯一尚未與川普政府達成貿易協議以豁免懲罰性關稅的國家。

儘管處境艱難，川普僅給出模糊的承諾，稱會讓加拿大代表團「開心地離開」，卻拒絕說明具體內容。會談中，川普滔滔不絕地大談各種話題，從痛批民主黨像「索馬利亞」，到吹噓自己如何整頓華府這個「人間煉獄」，身為前央行總裁、講求效率的卡尼幾乎沒有插話的機會。

川普最後更語帶玄機地評價卡尼：「他是個好人，但也可能變得非常壞。」當記者追問為何不願與這位「好人」達成協議時，川普笑著回答：「因為我也想當個偉人啊！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法