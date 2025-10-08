美議員：印太盟友需支持　美需擴大軍事投資

美國聯邦參議員韋克爾與費雪訪問台灣、菲律賓與帛琉後，在華爾街日報撰文指出，美國的夥伴決心對抗中國威脅並分擔負荷，這些盟友需要美國支援，美國也需擴大軍事投資。

聯邦參議院共和黨籍軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）前往台灣等印太國家訪問後，在華爾街日報（Wall Street Journal）發表「太平洋盟友需要美國支持」專文。

兩人指出，8月出訪印太地區評估美軍準備狀態與諮詢盟友，期間訪問台灣、菲律賓、帛琉，美國夥伴們決心對抗中國脅迫並願意分擔負荷。

韋克爾與費雪訪台期間與總統賴清德及資深官員對話，台灣瞭解威脅的嚴重性，以盡速達到防衛目標作為回應。賴總統承諾提升國防支出，在韌性計畫之下調度民間資源。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將盟邦與美國納入外交政策核心，強化與日本、澳洲以及台灣合作。中國船艦數量遠超過菲國海軍、試圖以軍力主導南海局勢下，馬尼拉當局堅決對抗。

在帛琉，中國透過輸出犯罪與經濟施壓影響總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）政府。帛琉是美國盟邦，惠恕仁拒絕外交關係由台灣轉向北京。

文章寫道，美國盟友堅決對抗中國，期間美國是不可缺席的。美軍派駐關島、帛琉、夏威夷與菲律賓形成作戰勝利的補給線，更嚴密的架構、支援用海底電纜與戰備物資儲存是贏得戰事的關鍵。

過去幾年美國國會與美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）密切合作，避免官僚干預，確保西太平洋的軍事投資。今年預算法案中的國防投資，旨在提供美國對中國的戰力，聚焦太空、後勤系統與低成本武器。法案將增加10多條武器生產線，擴大軍備防線。

新預算法案可強化關島到帛琉、菲律賓的軍事基地，符合美國對中國設定戰略經濟競爭的目的，國防部設立的經濟防衛小組也會督導戰略資金辦公室。面對侵略軸心中國、俄羅斯與伊朗，在以實力確保和平戰略下，國防支出必須達到國內生產毛額的5%。

美國部分人士認為這些支出成本過高，但韋克爾與費雪認為，美軍無法在資源不足下行事，美國並未挑起威脅，而是決定該如何面對威脅。盟友在美國的足夠資源下執行戰略並做出貢獻，才是面對侵略軸心的完整戰略。（編輯：洪(啟)原）1141008

