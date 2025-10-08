為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普揚言動用暴亂法　與民主黨主政城市對峙升溫

    2025/10/08 01:30 中央社

    美國總統川普揚言動用聯邦「暴亂法」（Insurrection Act），擴大在美國城市的軍事人員部署，此舉使得他與民主黨主政城市間關於總統職權的法律戰更趨激烈。

    路透社報導，與此同時，數以百計來自德州的國民兵部隊今天準備在芝加哥（Chicago）街頭巡邏。

    川普昨天告訴記者，他會考慮動用頒布已超過兩世紀的「暴亂法」，以規避任何限制他派兵進入城市的法院裁決，即便地方與州政府官員反對。

    川普說：「我們有暴亂法是有原因的。如果有人被殺害，而法院、州長或市長卻阻撓我們，我當然會這麼做。」

    暴亂法賦予總統在緊急情況下部署軍隊平息動亂的權力，通常只在極端情況下動用，且幾乎總是在州長請求下才會援引。暴亂法最近一次動用是在1992年洛杉磯暴動期間，由時任總統老布希（George H. W. Bush）所援引。

    根據聯邦法律，國民兵與其他軍事部隊通常不得執行民事執法。但暴亂法是這項規定的例外，可賦予部隊直接執法和逮捕人民的權力。

    動用暴亂法將代表川普派遣軍隊至民主黨主政城市的行動顯著升級，是對總統權力非同尋常的宣示。川普上週對高階軍事指揮官發表演說時，曾建議將美國城市當作軍隊的「訓練場」，這番言論引發民主黨人與民權團體不安。

    川普先前已派遣國民兵部隊至洛杉磯與華盛頓特區，之後又下令部隊進駐美國第三大城芝加哥與俄勒岡州波特蘭（Portland）。每次部署都遭到民主黨籍市長與州長堅決反對，他們表示川普聲稱當地無法無天與暴力情況並不符實。

    根據地方官員說法，在芝加哥與波特蘭，針對川普移民政策的抗議活動大致和平，規模也相對有限。（編譯：李佩珊）1141008

