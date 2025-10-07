自稱「頭號和平締造者」 港媒：川普要求主持泰柬和平協議簽署儀式

美國總統川普。（路透）

4名政府及外交消息人士透露，美國總統川普在本月稍晚於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會期間，要求親自主持柬埔寨與泰國之間和平協議的簽署儀式，以彰顯他促成和平進程的地位。

香港「南華早報」7日報導，在10月26日至28日於吉隆坡舉行的東協峰會上，東南亞各國希望能與華府協商，爭取減免美方施加的懲罰性關稅，也讓川普要求舉行和平簽署儀式一事更具象徵意義。

請繼續往下閱讀...

柬泰2國8月初在邊境地區爆發為期5天的激烈戰鬥，造成至少43人喪生。隨後，在川普威脅若不達成停火協議就中止關稅談判後，這2個東協成員國同意展開和談。不過，2國的主要盟友中國也施加外交壓力，推動和平進程。

8月7日，在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下，泰柬雙方達成停火協議。

4名外交官與馬來西亞政府消息人士向南華早報證實，川普希望能在東協峰會場邊舉行1場特別儀式，以彰顯他是促成和平進程的發起者。匿名消息人士表示，「是的，這正是他（川普）前來吉隆坡的原因之一。」

安華辦公室與大馬外交部尚未立即回應置評請求。

川普一直致力於爭取諾貝爾和平獎，聲稱他從今年1月重返白宮以來，已促成全球7場衝突和平落幕，並自稱為「頭號和平締造者」（Peacemaker-in-Chief）。

美國政治新聞網站「Politico」率先報導，白宮官員表示，舉行和平協議簽署儀式，是川普出席此次峰會的前提之一。Politico還引述白宮消息人士指出，峰會主辦方已被要求，將中國官員排除在該活動之外。

然而，另外1名消息人士指稱，華府並未就此向身為東協主席國，及本屆峰會地主國的馬來西亞發出最後通牒，「（和平協議簽署儀式）有可能舉行，但尚未定案。」仍需視泰國是否同意而定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法