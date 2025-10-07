劍指中國！保護本土產業 歐盟大幅提高進口鋼鐵關稅

歐盟執委會7日公布提案，對進口鋼鐵關稅提高1倍至50%。（路透檔案照）

歐盟7日效仿美國總統川普的關稅策略，提高進口鋼鐵關稅1倍至50%，並且削減配額，以保護歐盟陷入困境的鋼鐵業，免受中國廉價進口鋼鐵競爭的影響。

而川普6日發文指出，將從11月1日起對中型和重型進口卡車徵收25%關稅，這是他致力保護國內產業的最新行動。

歐盟執委會7日公布提案，對進口鋼鐵關稅提高1倍至50%，並將徵收關稅前的進口量削減近半。歐盟執委會負責產業戰略的副主席塞儒內（Stephane Sejourne）在X發文表示：「歐洲鋼鐵業瀕臨崩潰，我們正在保護它，以使它能夠投資、脫碳並恢復競爭力。但我們不是在搞川普式的政治。」

然而，歐盟的戰略與川普的戰略如出一轍，川普先前也對進口鋼鋁產品關稅調高1倍至50%，以阻止中國廉價進口產品進入。加拿大也採取了類似的措施。中國生產了全球逾半的鋼鐵。

該提案經歐盟成員國和議會批准後，將永久取代現行的保障措施。現行措施對超過既定進口配額的鋼鐵產品徵收25%關稅，但該措施將於明年到期。

川普6日發文表示，「從11月1日起，從其他國家進入美國的所有中型和重型卡車都將被徵收25%關稅」，但沒有提供更多細節。川普9月時表示，重型卡車稅將於10月1日起開徵，但因官員聽取了受影響公司的呼籲，這個時間表被推遲了1個月。

川普的發文與美國商務部於4月啟動、針對重型卡車進口的調查有關。該調查根據「貿易擴張法」第232條進行，該法規明定被視為對國家安全至關重要的商品，可徵收進口關稅。

此次調查的重點是重逾1萬磅的中型和重型卡車及其零件。美國商務部表示，由於「掠奪性貿易行為」，少數外國供應商占了美國進口的大部分。

