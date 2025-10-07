聽妻子驚呼以為是熊！ 藍斯德爾野外獲知得諾貝爾醫學獎

諾貝爾大會（Nobel Assembly）無法於第一時間連絡上今年醫學獎得主之一藍斯德爾，因為當時他與妻子正在野外露營跟健行，暫時與外界斷絕聯繫，直到瑞典時間今天上午，才與藍斯德爾取得聯繫。（路透）

美國免疫學家藍斯德爾與妻子在懷俄明州偏遠地區旅行時，她突然發出一聲驚呼，他還以為她看到灰熊現身，結果卻發現自己贏得今年的諾貝爾醫學獎。

路透社報導，藍斯德爾（Fred Ramsdell）與同胞布朗柯（Mary E. Brunkow）以及日本學者坂口志文昨天共獲2025年諾貝爾醫學獎，以表彰他們在免疫系統功能方面的重要發現。

但諾貝爾大會（Nobel Assembly）無法於第一時間連絡上藍斯德爾，因為當時他與妻子正在野外露營跟健行，暫時與外界斷絕聯繫。

位於卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）的諾貝爾大會秘書長普爾曼（Thomas Perlmann）表示，直到瑞典時間今天上午，他才與藍斯德爾取得聯繫。

普爾曼指出，藍斯德爾夫婦在返回飯店途中停下來處理車子的狀況，他的妻子將手機開機，這才看到丈夫獲獎的消息。

普爾曼告訴路透社：「他們那時還在有許多灰熊棲息的野外，所以當她發出驚呼，他相當擔心。」

他說：「幸好是諾貝爾獎。他非常開心跟興奮，完全沒料到自己會獲獎。」

