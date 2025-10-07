為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    花200台幣買透天！日男靠「這招」年收租金逾400萬

    2025/10/07 22:41 即時新聞／綜合報導
    日本男子專門低價收購破舊空屋，翻修後再出租，示意圖。（彭博）

    在日本，老屋乏人問津的現象日益嚴重，但有投資客卻看準其中商機。一名日本男子專門低價收購破舊空屋，自行翻修後再出租，年租金收入高達2000萬日圓（約新台幣403萬元）。近日他更以1000日圓（約新台幣201元）買下一整棟透天，引發外界關注。

    まいどなニュース》報導，日本廣島一名34歲男子原本從事造船業，2019年轉行投入房地產投資，專門收購價格低廉的破舊老屋，自行整修後轉租牟利。他分享，首間投資物件當時以200萬日圓（約新台幣40萬元）買下，翻修後月租3萬8千日圓（約新台幣7672元），5年內就成功回本。目前他已持有28間透天與9棟公寓，年租金收入高達2000萬日圓（約新台幣403萬元）。

    日前他更在X分享，自己以1000日圓（約新台幣201元）買下位於廣島郊區的一間老屋。這棟房屋已有8年無人居住，屋況老舊、屋頂也有破損。更棘手的是，房屋所在地屬於建築法規中標示的「不可再建築」區域，不允許拆除重建，加上鄰近擋土牆一旦崩塌，修繕費用也須由屋主負責，讓原屋主決定以超低價脫手。

    儘管問題不少，但男子仍看好其「地段優勢」。該房屋步行20分鐘可達市中心，生活機能完善，超市與便利商店一應俱全。他指出，這類老屋雖然破舊，但只要用心整修，就能轉化為穩定的現金流來源，特別是在社會住宅需求日益增加的情況下，這類房源反而供不應求，許多房客更願意長期租住，是雙贏的局面。

