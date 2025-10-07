自民黨人事布局曝光 高市早苗掀黨內「政權輪替」

日本眾議員高市早苗有望成為日本首相。（美聯社）

日本自民黨今天敲定主要幹部人事，除了原任黨最高顧問的麻生太郎再任副總裁之外，總裁高市早苗重用選舉對手小林鷹之擔任政調會長，以及捲入政治獻金風暴的萩生田光一出任幹事長代行均受到矚目。

從這份名單可發現，原屬岸田派、石破派、森山派和菅集團的主流派人馬被掃一空，就連難以撼動的「地下司令」稅制調查會長宮澤洋一，也傳出將要退任。高市的新人事，主流與非流派易位，形同黨內的「政權輪替」。

今天公布的主要黨幹部名單包括：副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子、政調會長小林鷹之、選對委員長古屋圭司、國對委員長梶山弘志、組織運動本部長新藤義孝眾議員、廣報部長鈴木貴子及幹事長代行萩生田光一。

自民黨在前年爆發派閥政治獻金醜聞後，黨魁岸田文雄下令解散派閥，除了麻生派之外，其他派閥均已宣布解散，在經歷了去年總裁選舉石破茂上台後，淪為非主流的勢力以麻生為核心重新集結，成為今年扳倒石破並將高市拱上大位的新勢力。

去年護送石破茂上台的黨內舊派閥，以岸文雄帶領的舊岸田派、森山裕的森山派、菅義偉旗下的菅集團及石破茂本人的舊石破派人馬為主，隨著石破當選也成為黨內的主流派，這次主流派押寶小泉進次郎，但以慘敗收場。

因為高市的當選，黨內的主流與非主流派易位，主要黨幹部也徹底換班，新班底都是這一年來與高市共同奮戰的同志。副總裁麻生將可發揮穩定執政團隊軍心的實質作用，「黨四役」的幹事長鈴木握有未來選舉的提名權，總務會長有村和選對委員長古屋都是高市長年的戰友。政調會長為黨提出政策把關，小林雖然競爭對手，但在經濟、安保政策和保守理念上與高市相當接近。萩生田光一擔任幹事長代行，可為高市解決與在野黨協調的棘手問題。

高市上台後，最受矚目的除了黨主要幹部之外，稅制調查會長宮澤洋一傳出將退任的消息也相當勁爆。稅制調查會隸屬於政調會之下，但稅調會長的權力相當大，可說是制定日本稅制改革方針、稅制改正大綱的最終決策者。

現年75歲的宮澤洋一是前首相宮澤喜一的姪子，也是岸田文雄的表哥，出身財務省，被視為是財務省派在自民黨的「把關者」，他擔任稅制調查會長前後已有8年，2021年高市被岸田延攬擔任政調會長時，曾為撤換宮澤洋一和岸田鬧得很不愉快。

積極財政派的高市主張進行稅制改革，但財務省主張財政健全，所以即使高市擔任政調會長時可以主導黨的主要政策，卻動不了稅制改革這塊聖地。這次擔任黨魁，而宮澤也傳出將要退任，代表高市很有機會拿下財政稅制主導權，也是高市能否推動大型減稅的關鍵。

