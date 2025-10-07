為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    自民黨人事布局曝光 高市早苗掀黨內「政權輪替」

    2025/10/07 19:24 駐日特派員林翠儀／東京7日報導
    日本眾議員高市早苗有望成為日本首相。（美聯社）

    日本眾議員高市早苗有望成為日本首相。（美聯社）

    日本自民黨今天敲定主要幹部人事，除了原任黨最高顧問的麻生太郎再任副總裁之外，總裁高市早苗重用選舉對手小林鷹之擔任政調會長，以及捲入政治獻金風暴的萩生田光一出任幹事長代行均受到矚目。

    從這份名單可發現，原屬岸田派、石破派、森山派和菅集團的主流派人馬被掃一空，就連難以撼動的「地下司令」稅制調查會長宮澤洋一，也傳出將要退任。高市的新人事，主流與非流派易位，形同黨內的「政權輪替」。

    今天公布的主要黨幹部名單包括：副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子、政調會長小林鷹之、選對委員長古屋圭司、國對委員長梶山弘志、組織運動本部長新藤義孝眾議員、廣報部長鈴木貴子及幹事長代行萩生田光一。

    自民黨在前年爆發派閥政治獻金醜聞後，黨魁岸田文雄下令解散派閥，除了麻生派之外，其他派閥均已宣布解散，在經歷了去年總裁選舉石破茂上台後，淪為非主流的勢力以麻生為核心重新集結，成為今年扳倒石破並將高市拱上大位的新勢力。

    去年護送石破茂上台的黨內舊派閥，以岸文雄帶領的舊岸田派、森山裕的森山派、菅義偉旗下的菅集團及石破茂本人的舊石破派人馬為主，隨著石破當選也成為黨內的主流派，這次主流派押寶小泉進次郎，但以慘敗收場。

    因為高市的當選，黨內的主流與非主流派易位，主要黨幹部也徹底換班，新班底都是這一年來與高市共同奮戰的同志。副總裁麻生將可發揮穩定執政團隊軍心的實質作用，「黨四役」的幹事長鈴木握有未來選舉的提名權，總務會長有村和選對委員長古屋都是高市長年的戰友。政調會長為黨提出政策把關，小林雖然競爭對手，但在經濟、安保政策和保守理念上與高市相當接近。萩生田光一擔任幹事長代行，可為高市解決與在野黨協調的棘手問題。

    高市上台後，最受矚目的除了黨主要幹部之外，稅制調查會長宮澤洋一傳出將退任的消息也相當勁爆。稅制調查會隸屬於政調會之下，但稅調會長的權力相當大，可說是制定日本稅制改革方針、稅制改正大綱的最終決策者。

    現年75歲的宮澤洋一是前首相宮澤喜一的姪子，也是岸田文雄的表哥，出身財務省，被視為是財務省派在自民黨的「把關者」，他擔任稅制調查會長前後已有8年，2021年高市被岸田延攬擔任政調會長時，曾為撤換宮澤洋一和岸田鬧得很不愉快。

    積極財政派的高市主張進行稅制改革，但財務省主張財政健全，所以即使高市擔任政調會長時可以主導黨的主要政策，卻動不了稅制改革這塊聖地。這次擔任黨魁，而宮澤也傳出將要退任，代表高市很有機會拿下財政稅制主導權，也是高市能否推動大型減稅的關鍵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播