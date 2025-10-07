「量子力學」3學者獲諾貝爾物理獎 克拉克：一生最大驚喜！

2025年諾貝爾物理學獎今（7日）晚間揭曉，今年由3位在美國任教的物理學者，克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）與馬蒂尼斯（John M. Martinis）共同獲獎。（美聯社）

2025年諾貝爾物理學獎今（7日）晚間揭曉，今年由3位在美國任教的物理學者，克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）與馬蒂尼斯（John M. Martinis）共同獲獎。他們透過精心設計的超導電路實驗，首次在可手持尺寸的系統中觀測到「宏觀量子穿隧」與「能量量子化」，解開科學界長年追問的謎題，為量子科技未來應用奠下關鍵基石。對此，得主之一克拉克表示，「這是我一生中最大的驚喜」，直言獲獎消息讓他驚呆了。

瑞典皇家科學院在記者會上指出，物理學界長期以來最關注的問題之一是：「量子效應能夠延伸到多大尺度？」過去人類多在原子或電子等極微觀層次才能看到量子現象，這次三位得主卻以實驗證明，即使是「大到能拿在手上的電路」，依然能展現出量子穿隧與能量離散化的特性。委員會形容這項突破「讓量子世界首次在宏觀系統裡被清晰捕捉」。

請繼續往下閱讀...

諾貝爾委員會強調，這項研究對未來發展量子電腦、量子感測器與量子密碼學等尖端技術至關重要，顯示量子物理並非遙不可及的理論，而是能夠進一步推進人類科技實際應用的核心。委員會主席艾瑞克森（Olle Eriksson）更直言：「量子力學百年後仍帶來驚喜，它是所有現代科技的基石，如今又再次打開新局。」

得知獲獎後，克拉克告訴媒體，「坦白說，這是我一生中最大的驚喜。」他也透過電話在記者會上表示：「我的感受是完全震驚（I’m completely stunned）。」他同時向兩位共同得獎者致敬，直言「他們的貢獻令人難以估量」。克拉克並指出，這些研究其實與日常生活息息相關，「支撐手機等通訊設備能運作的其中一個根本原因，就是來自這些成果」。不過，談及量子運算的應用前景，他也謙虛表示：「我們的發現某些方面是量子計算的基礎，但究竟何時、如何銜接應用，我自己也不完全清楚。」

今年諾貝爾獎獎金總額為1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元），由三位得主平分。頒獎典禮將於12月在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，典禮當天將由瑞典國王親自頒獎。

克拉克（John Clarke）：出生於英國，長年於加州大學柏克萊分校專研超導電路與低溫物理，被譽為超導量子研究領域的重要推手。

德沃雷（Michel H. Devoret）：出生於法國巴黎，現任教於耶魯大學及加州大學聖塔芭芭拉分校，是電路量子電動力學（circuit QED）的先驅人物。

馬蒂尼斯（John M. Martinis）：加州大學聖塔芭芭拉教授，專長於量子位元（qubits）及超導電路的設計與操控，曾帶領團隊在量子運算領域取得突破。

根據官方公告，物理學獎揭曉後，化學獎將於台灣時間8日下午5時45分公布，文學獎於9日晚間7時登場，和平獎則定在10日下午5時，經濟學獎將壓軸於13日下午5時45分揭曉。

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize （@NobelPrize） October 7, 2025

2025年諾貝爾物理學獎由三位在美國任教的物理學者克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）與馬蒂尼斯（John M. Martinis）共同獲獎。（圖擷取自Ｘ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法