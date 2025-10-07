為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    風水輪流轉！南韓前總統夫婦獄中過中秋沒加菜 淒涼菜單曝光

    2025/10/07 18:24 編譯陳成良／綜合報導
    南韓前總統尹錫悅（左）與妻子金建希（右）昔日出訪時意氣風發，如今卻成為南韓史上首對同時在押的總統夫婦。（資料照，法新社）

    南韓前總統尹錫悅（左）與妻子金建希（右）昔日出訪時意氣風發，如今卻成為南韓史上首對同時在押的總統夫婦。（資料照，法新社）

    根據英國《獨立報》引述南韓媒體報導，南韓史上首對同時在押的前總統夫婦——尹錫悅與金建希，今年的中秋節在獄中過得格外冷清。因南韓法務部預算緊縮，全國監獄系統今年起取消了行之有年的「過節加菜」傳統，這對昔日的第一家庭也無緣享用特別餐點。

    中秋節是南韓最重要的傳統節日之一，相當於華人社會的春節。然而，南韓法務部表示，因預算限制，未來將不再於中秋節或農曆新年提供節慶菜單，但仍可接受非政府組織捐贈的年糕、水果等應景食品。

    與過去幾位前總統的待遇相比，尹錫悅夫婦的處境顯得格外淒涼。先前因貪腐入獄的前總統李明博，據報曾在獄中享用芒果汁、韓式蜜餅等點心；遭彈劾下台的朴槿惠，在押期間也曾收到過節禮品。

    而今年，尹錫悅的中秋午餐是豆腐烏龍湯、燉豬肋排與白菜泡菜；其妻金建希的午餐則是清麴醬湯、煎蛋與韓式拌飯，晚餐雖有辣牛肉湯與雜菜，但均被官員形容為「普通菜單」。

    抱怨牢房太小 遭批「態度傲慢」

    尹錫悅夫婦因涉嫌戒嚴叛亂、收賄、操縱股價等多項重罪，分別於今年7、8月被捕羈押。然而，尹錫悅似乎對階下囚的生活頗有微詞。他在9月底的保釋聽證會上，曾向法官抱怨其僅1.8坪（約5.9平方公尺）的單人牢房「難以生存」。

    此番言論引發法務部長鄭成湖的猛烈抨擊，他批評尹錫悅的態度「非常厚顏無恥且傲慢」，並諷刺地反問：「難道還要為他設置兩房格局、叫外送App嗎？」

    在野的共同民主黨黨鞭金炳基也痛批，尹錫悅是在「假裝是不公的受害者」，「對於一個因叛亂而讓國家天翻地覆的人來說，抱怨牢飯是無恥的。對這樣的人來說，連泡麵和硬麵包都是奢侈品。」

