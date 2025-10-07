港媒：菲律賓驚爆「柔性政變」危機 幸參謀總長堅守軍隊中立

香港《南華早報》驚爆，菲律賓近日差點發生「柔性政變」，8名退役軍官要求參謀總統布勞納撤銷對總統小馬可仕的支持，改挺副總統薩拉．杜特蒂，但遭布勞納拒絕。（法新社資料照）

香港《南華早報》報導，菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）透露，他最近斷然拒絕了8名退役將領和上校的呼籲，他們要求他解決該國猖獗的貪腐問題。消息人士形容，此舉是推動「柔性政變」（soft coup）的手段，目的是撤銷對總統小馬可仕的支持，改挺副總統薩拉．杜特蒂。

布勞納3日在向菲律賓外國記者協會（Focap）進行簡報後，接受《本週亞洲》（This Week in Asia）訪問時表示，上述8名退役軍官是在9月20日提出要求，當時菲律賓正值1.9兆菲律賓披索（新台幣9980.7億元）防洪設施貪腐醜聞，而即將爆發全國性大規模抗議前夕。

由退役空軍少將波奎茲（Romeo Poquiz）率領的這些退役軍官，在阿奎納多軍營（Camp Aguinaldo）提出了他們的要求，當時布勞納正在紅色警報，與他的聯合作戰參謀人員開會。

這次的會議提供了1個罕見的窗口，讓外界了解菲律賓最高軍事領導層如何處理小馬可仕在面臨迄今最大政治危機之際，呼籲直接拋棄這位總統的要求。

但布勞納指出，菲律賓武裝部隊對軍事起義的長期記憶，包括他親眼目睹的政變，使得今天的武裝部隊比過去任何時候都能抵抗政治冒險行動。

布勞納表示，這次會面是在波奎茲親自遞交一封信函後舉行，信函請求與軍事首長會面。該信函是在9月20日當週的一次會議上送交至阿奎納多軍營，由於當時處於紅色警戒狀態，布勞納召集了陸軍、海軍和空軍的高級指揮官。

布勞納說：「我們給了波奎茲將軍一個與我們交談、表達不滿的機會」，並描述了這8名退役軍官如何表達對貪腐的擔憂和對小馬可仕政府的不滿。但這8名退役軍官的潛台詞很明顯：他們主張要更換領導層，改支持副總統薩拉．杜特蒂。

布勞納說：「他們沒有說撤銷（對小馬可仕的）支持，卻說政府裡有太多貪腐的官員，包括參議員和眾議員，你會同意嗎？」布勞納表示，他的答案是堅決的「不」。

知情人士向《本週亞洲》透露：「布勞納是小馬可仕總統任命的軍方最高指揮官，與他進行上述對話，他會認為這是一個要求撤銷對總統支持的柔性政變，因為只有軍事指揮官才能撤回支持。」

知情人士指出，這與2011年時任參謀總長雷耶斯（Angelo Reyes）將軍被說服撤回對十任總統艾斯特拉達的支持「如出一轍」。

布勞納指出，今天的柔性政變將會失敗，不僅是因為菲律賓軍方從2010年起推出旨在防止政變的改革，還因為軍隊已經歷過對指揮系統的忠誠度崩潰時的後果，「過去的悲劇不再定義我們，儘管要求我介入的憤怒和呼聲不斷，但軍隊並未分裂，沒有一個士兵舉起武器對抗其他士兵」。

