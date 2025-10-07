為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本三菱日聯銀行女行員沉迷賭博 盜走保險箱7900萬財物重判9年

    2025/10/07 16:35 編譯陳成良／綜合報導
    日本三菱日聯銀行。（圖翻攝自Google Maps）

    日本三菱日聯銀行。（圖翻攝自Google Maps）

    根據《法新社》報導，日本最大銀行之一的三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ）爆發重大監守自盜案，一名前女行員山崎由香理（Yukari Yamazaki）因濫用職權，從客戶保險箱盜走總價值近260萬美元（約新台幣7900萬元）的黃金與現金，6日被東京地方法院重判九年。

    根據法院判決書與先前日媒報導，現年46歲的山崎由香理因沉迷於外匯交易與賽馬等賭博活動而債台高築，進而心生歹念。她利用其在銀行練馬分行、玉川分行任職的機會與對內部運作的了解，「癱瘓了保全系統」，在2023年至2024年間，多次潛入保險箱庫房犯案。

    法院認定，她總計竊取了價值超過3.3億日圓的金條，以及超過6000萬日圓的現金。主審法官小野裕信（Hironobu Ono）在判決書中嚴厲斥責，稱「其犯罪情節極其惡劣，實屬罕見。」

    僅追回部分贓款 促使全行業修改規定

    三菱日聯銀行表示，目前僅追回了山崎由香理所盜走財物的一部分。

    儘管被告沒有前科，並「發誓將接受賭博成癮的治療」，但法官小野裕信表示，考量其罪行之嚴重性，九年的刑期是「不可避免的」。

    這起與其他銀行發生的類似案件，已促使日本銀行業協會在今年六月修改其保險箱指導方針，其中明確規定未來客戶的保險箱內「不得存放現金」，以杜絕類似事件重演。

