諾貝爾醫學獎得主之一藍斯德爾 美國深山健行與外界斷聯中

諾貝爾獎委員會公布2025年醫學獎得獎名單，來自美國的學者布朗柯（Mary Brunkow）、藍斯德爾（Fred Ramsdell）和日本免疫學家坂口志文共享殊榮，不過藍斯德爾目前與外界斷聯中，可能還不知道已獲得諾貝爾獎。

綜合外媒報導，64歲的藍斯德爾與布朗柯、坂口志文共獲2025年諾貝爾醫學獎，表彰他們在免疫系統功能相關的重要發現，坂口志文於1995年發現此前不為人知的「調節性T細胞」（T-regs）。接著在2001年，布朗柯和藍斯德爾從老鼠「Foxp3」基因發生的突變，揭示人體相對應基因的突變，導致嚴重自體免疫疾病「IPEX」。

兩年後，坂口結合兩項研究，證明了Foxp3基因掌控T-regs的發展，3名獲獎學者將共享1100萬瑞典克朗（約3569萬台幣）獎金。

不過現為舊金山臨床階段生物科技公司「Sonoma Biotherapeutics」科學顧問的藍斯德爾，可能還不知道自己已經獲獎，「Sonoma Biotherapeutics」發言人透露，藍斯德爾正在享受人生，進行「數位排毒」（digital detox），在深山健行與外界斷聯，目前聯繫不上他，「我也一直試圖聯絡他。我猜他可能在愛達荷州的偏遠地區背包健行」。

