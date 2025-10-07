珍古德最後遺言曝光：希望把習近平、川普、普廷送到外星球！

珍古德2025年10月1日與世長辭，享耆壽91歲。（法新社）

享譽全球的英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall），本月1日與世長辭，享耆壽91歲。近日影音串流平台Netflix播出她生前最後一次公開訪談，珍古德語出驚人稱，她希望把美國總統川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、富豪馬斯克等她不喜歡的人送到外星球！

綜合外媒報導，珍古德逝世的消息曝光後，Netflix上架紀錄片《珍古德博士最後一席話》（Famous Last Words：Dr. Jane Goodall），揭露了她生前最後一次接受的訪談內容。這場訪談由美國知名編劇佛查克（Brad Falchuk）來進行，珍古德被問到是否有不喜歡的人，珍古德毫不避諱坦承有，還點名川普、習近平、普廷、以色列總理納坦雅胡、馬斯克等人。

珍古德向佛查克表示，馬斯克是太空探索技術公司的創辦人SpaceX，她希望這些她不喜歡的人都放到馬斯克的太空船上，一起飛上太空，然後送到「他（馬斯克）堅信自己會發現的星球上（the planet he’s sure he’s going to discover）」。

她接著笑稱，馬斯克會是這項計畫的主持人，「你可以想像我會把誰安排在那艘太空船上。除了馬斯克，還會有川普和一些川普的死忠支持者，然後我也會把普廷放進去，把習近平放進去，當然還有納坦雅胡和他的極右翼政府，把他們都放上那艘飛船，然後送他們走。（You can imagine who I’d put on that spaceship. Along with Musk would be Trump and some of Trump’s real supporters. And then I would put Putin in there, and I would put President Xi. I’d certainly put Netanyahu in there and his far-right government. Put them all on that spaceship and send them off.）」

