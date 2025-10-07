化解政治危機 法前總理菲力普籲提前舉行總統大選

曾由馬克宏任命為總理的菲力普，7日表示應該提前舉行總統大選，才能化解當前法國政治危機。（路透）

法國前總理菲力普（Edouard Philippe）7日表示，鑑於當前席捲法國的政治危機，他支持提前舉行總統大選。

《路透》報導，菲力普曾是總統馬克宏的親密盟友，在總理勒克努（Sebastien Lecornu）6日請辭後，菲力普接受《RTL》電台採訪時表示，他支持提前舉行總統大選。勒克努籌組的內閣遭到盟友和反對派一致反對，使他上任不到1個月就辭職，成為法國史上最短命的總理。

雖然馬克宏已准許勒克努辭職，但仍給他48小時期限，指派他跟其他政黨進行最後協商，試圖為當前的政治僵局尋找出路。有些國會議員表示，馬克宏這麼做只是在拖延時間，更有極左派領袖要求立即審議罷免馬克宏的動議案，要求總統下台。

法國極右派政黨「國民聯盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）也表達同樣的看法。他在接受《BFM》電視台採訪時表示，他支持先解散國會，再舉行國會選舉或提前舉行總統大選。

