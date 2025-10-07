日本都道府縣魅力排名出爐 埼玉美食形象連6年墊底

琦玉縣美食形象連6年墊底，品牌研究所所長認為，是美食名店缺乏宣傳所致；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

日本民間智庫「品牌綜合研究所」於本月4日發表今年日本的都道府縣魅力排行榜，琦玉縣由去年的倒數第2到今年的倒數第1，據品牌綜合研究所分析，雖然居民認為琦玉縣適合居住，但歸屬感較弱，其中美食形象更是連6年墊底，導致琦玉縣對於外地人缺乏吸引力。

據《產經新聞》報導，2025年日本都道府縣魅力排行榜調查時間為今年的6至7月，共收到33449名年齡在20歲至70歲之間男性和女性的回覆。調查設定了90個問題，針對各都道府縣的認知和吸引力進行問卷調查，並將回答結果量化。北海道自2009年調查開始以來已連續17年位居榜首，第二名為京都府，第三名為沖繩縣。

請繼續往下閱讀...

品牌綜合研究所指出，這次最後一名的琦玉縣在居住意願為第16名，教育與育兒形象方面為第2名，生活便利度排名也不低，不過在旅遊意願和美食形象方面名次都墊底。

品牌研究所所長田中昭夫指出，其實琦玉縣也有鰻魚飯店等美食名店，只是需要大大宣傳。另外，如果問到琦玉縣人住在哪裡，他們大多會回答大宮、川越、東上線沿線，這可能也是琦玉縣缺乏知名度，導致沒有吸引力的原因之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法