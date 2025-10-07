為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國政府繼續停擺 白宮3分之1員工被迫休假

    2025/10/07 15:18 編譯孫宇青／綜合報導
    受到國會對預算案繼續僵持不下，美國聯邦政府停止運作，白宮也受到影響。（路透）

    受到美國聯邦政府停擺影響，白宮將讓3分之1員工休假，但政府效率部（DOGE）和白宮管理及預算局（OMB）大部分人員將繼續留任。

    美國政治新聞網站《Politico》報導，在政府關門期間，全美數萬名聯邦政府工作人員被迫休假，根據近日發布的緊急應變計畫，白宮1733名工作人員中，554人將在關門期間被迫休假，1179名員工將繼續留任。

    留在白宮的人員被視為「例外」，因為他們執行緊急職能、由總統任命、經參議院確認或根據聯邦法律免於休假。

    文件顯示，包括所有45名政府效率部官員和49名管理及預算局人員在內的119人不受政府停擺的影響，因為他們的薪水並非來自年度撥款。

    政府效率部在川普第2次執政初期因大規模裁減聯邦員工而聲名狼藉，是白宮內部少數幾個未受政府關門影響的部門之一。這與國家藥物管制政策辦公室等規模較小的部門形成鮮明對比，該辦公室56名員工中的48人將被迫休假。

    白宮在其計畫中強調，將繼續支持川普和副總統范斯的核心職務，包括國家安全和外交政策。被認為必要的員工還將支持網路安全營運、疫情監測及根據前總統拜登執政期間通過的《通膨削減法案》等法律分配強制性支出。

