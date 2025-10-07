美男買二手特斯拉無法超充 一查驚覺車輛竟是「報廢車」

美國一名男子購買二手特斯拉後，竟發現車輛無法使用超級充電站，原因竟是遭特斯拉系統判定為「報廢車」，示意圖。（法新社）

電動車市場持續升溫，二手電動車交易也日益頻繁。美國伊利諾州一名男子購買二手特斯拉後，竟發現車輛無法使用超級充電站，原因竟是遭特斯拉系統判定為「報廢車」。若車輛想恢復超充資格，恐需自掏腰包支付高額檢查與維修費用，讓他直呼「花大錢買麻煩」。

綜合外媒報導，美國男子博伊科特（Daniel Boycott）今年9月從一家二手車行購入一輛2022年式的特斯拉Model 3。起初他對車輛相當滿意，但當他首次前往特斯拉的超級充電站充電時，卻發現愛車無法正常充電；嘗試多個充電站，依然失敗。最終他向特斯拉客服求助，才被告知這輛車已被判定為「報廢車」，不僅無法使用超充，原廠保固也遭到取消。

請繼續往下閱讀...

博伊科特坦承，購車時車行與CARFAX車輛報告都顯示車況良好，他因此並未深入查閱詳細歷史紀錄。直到遇上充電問題後重新翻閱報告，才發現該車輛曾有「輕微事故」紀錄。雖然當初事故照片看來損傷不大，但特斯拉技師實地檢查後判定該車維修品質不良，因安全考量而移除其超充資格。

值得注意的是，伊利諾州州務卿警察單位後續介入調查後卻指出，該車從未被官方標註為報廢車，車籍仍屬「正常登記」，使整起事件陷入灰色地帶。若車主希望恢復超充功能，需額外支付特斯拉檢查與潛在修復費用，總花費恐高達上萬美元。博伊科特無奈道「我不想額外付1萬美元在一輛我已經買下來的車上」。

博伊科特表示，當初選擇特斯拉，正是看重其遍布全美的超級充電網絡，如今卻因無法超充，導致車輛受限連短途出行都成問題。他也提醒準買家，購買二手電動車時，除了查閱基本資料與表面紀錄外，更應深入瞭解車輛是否曾有維修、事故紀錄，以及修復品質是否達到原廠標準，以免日後權益受損。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法