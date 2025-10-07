聯合國難民署高級專員：美國驅逐措施違反國際法

聯合國難民署難民事務高級專員格蘭迪6日表示，美國在其總統川普帶領下實施違反國際法的驅逐措施。（美聯社）

聯合國難民署難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）6日表示，美國在其總統川普帶領下實施違反國際法的驅逐措施，並批評一些國家對移民和難民的廣泛「反彈」。

根據美聯社報導，格蘭迪6日在位於瑞士日內瓦的聯合國難民署執行委員會會議開幕式上哀嘆，資金大幅削減和物資短缺，迫使聯合國難民署今年裁員近5000人，相當於其員工總數的近四分之一。

格蘭迪指出，今年對聯合國難民署任何人來說，都不是輕鬆的1年。接著他話鋒一轉，說對難民來說從就沒有輕鬆的1年，且永遠都不會。

格蘭迪聲稱，在當今政治氣氛緊張的環境下，把聯合國難民公約和庇護原則擺到桌面上將是災難性的錯誤。他堅稱，國家主權和尋求庇護的權利並非互不相容，而是相輔相成的。

格蘭迪譴責某些已開發國家對國際法的尊重正在減弱，並強調大多數難民都是由較貧窮的國家所接收。

格蘭迪說「我擔心當前針對難民的辯論，例如在歐洲的辯論，以及當前一些驅逐做法，例如美國驅逐方式，用不符合國際法的方式應對真正的挑戰。」

美國國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）為美國移民政策辯護，並表示川普在聯合國大會的演講是「呼籲採取行動，以反對全球主義官僚多年來推行的促進大規模非法移民的破壞性政策」。

川普上個月在聯合國大會上向其他國家主張，全球尋求庇護體系已被濫用，需要進行改革，部分改革方式是打擊移民。

