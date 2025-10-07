英倫敦警方破獲史上最大手機竊盜集團！去年走私4萬多支到中國

英國倫敦警察廳宣布破獲境內史上最大型的手機竊盜集團，這個犯罪組織去年將4萬多支偷來的手機走私到中國。（法新社）

英國倫敦警察廳，宣布破獲該國史上最大型的手機竊盜集團，一共逮捕18名嫌犯、找回2000多個3C設備，這個犯罪組織去年將4萬多支偷來的手機走私到中國。

據《BBC》報導，本案要歸功於1名iPhone的用戶，去年在手機失竊後靠著訊號追蹤到倫敦希斯洛機場附近一處倉庫，那邊的保安得知情況後很熱心地幫忙，最終在1個包裹裡找到iPhone，不過箱子內同時還有894支手機。

請繼續往下閱讀...

警方接獲報案後，查出這個包裹內的手機幾乎都是偷來的，並且包裹正準備運往香港，隨即攔截其他貨物並鎖定2名30多歲的阿富汗籍男性嫌疑人，在路上攔下他們的車輛後，發現車內有數十支手機，而且他們會以錫箔紙包住贓物，避免失主依靠訊號追查。

倫敦警方前往和2名阿富汗人有關的房產搜查，驚見屋內大約有2000支手機，並逮捕了1名29歲印度人，上週又陸續抓到15名負責偷竊、處理贓物的嫌犯。

警方透露，英國手機竊案有4分之3都發生在倫敦，而這個竊盜集團可能負責處理倫敦失竊手機的40％至50％，他們主要瞄準的是蘋果手機，主因是轉賣容易。

倫敦警方表示，竊賊每偷到1支手機就可拿到300英鎊（約新台幣1.22萬元）報酬，在中國每支可賣到4000英鎊（約新台幣16.3萬）高價，主因在於這些外國手機可以繞過網路審查。

據了解，在倫敦失竊的手機，從2020年2萬8609支增加到2024年的8萬588支，在每年都會有2000萬名觀光客來訪的情況下，不少遊客都會遇到手機不見甚至被搶的情況。

另外，有一些受害者相當抱怨倫敦警方的消極處理方式，例如蘋果用戶利用「尋找」APP找到iPhone位置後，警方卻不願提供幫忙。

對此，倫敦警察廳今年已加強打擊手機竊案、搶案，但明年受到預算缺口高達2.6億英鎊（約新台幣106億元）影響，英國警方預計會裁員2000人左右，屆時能否維持目前的執法力道備受考驗。

