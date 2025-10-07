為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    揭密「諾貝爾病」：頂尖科學家為何晚年竟信UFO、通靈

    2025/10/07 13:57 編譯陳成良／綜合報導
    諾貝爾獎獎牌是科學理性的最高象徵。然而，對某些桂冠得主而言，這份榮耀卻諷刺地成為一種被戲稱為「諾貝爾病」的開端，讓他們在獲獎後反而擁抱通靈、UFO等與科學精神背道而馳的偽科學觀點。（路透資料照）

    根據科學新聞網站《IFLScience》報導，贏得諾貝爾獎是科學家的畢生榮耀，但歷史上，卻有不少桂冠得主在獲獎後，反而開始擁抱各種古怪、甚至偽科學的觀點，這種現象被戲稱為「諾貝爾病」（Nobel disease）或「諾貝爾炎」（Nobelitis）。

    物理大神愛因斯坦（Albert Einstein）在獲獎後，曾謙卑地表示感覺自己像個「非自願的騙子」。然而，並非所有得主都如此。事實上，一份驚人長的名單顯示，許多頂尖科學家在獲獎後，便偏離了自己的專業領域，一頭栽進了偽科學的懷抱。

    從居里先生到「發光浣熊」的驚人案例

    這些「走鐘」的案例五花八門。例如，因發現放射性元素鐳和釙而與妻子瑪麗·居里共同獲獎的物理學大師皮耶·居里（Pierre Curie），晚年竟熱衷於參加「降神會」，並相信研究超自然現象有助於解開磁力的謎團。而1913年的醫學獎得主理查（Charles Richet）甚至發明了「靈質」（ectoplasm）一詞，深信這是靈媒在降神會上能排出的神秘物質，渾然不知那通常只是靈媒吞下紗布再伺機吐出的騙術。

    最離奇的案例，莫過於1993年化學獎得主穆利斯（Kary Mullis）。他不僅質疑氣候變遷與愛滋病的成因，更篤信占星術。穆利斯甚至宣稱，自己曾在家附近遇見一隻「騎著螢光橘摩托車的發光綠色浣熊」，而這隻浣熊還會對他說話。

    專家分析，這種現象的成因複雜，可能包含外部壓力與內部心理因素。

    諾貝爾獎得主諾斯（Paul Nurse）解釋，獲獎後，媒體與大眾會瞬間將你視為「無所不知的專家」，要求你對各種議題發表看法，這很容易誘使人偏離自己的專業。

    心理學家則指出，許多高智商個體可能存在「偏見盲點」、「自戀」與「無所不能感」等認知謬誤，使他們在跨出專業領域時，反而更容易犯下災難性的批判性思考錯誤，牛頓晚年沉迷煉金術就是一個古老的例子。

    然而，專家也強調，目前並無數據證明諾貝爾獎得主比一般人更容易產生偽科學信仰，「諾貝爾病」也並非一種真正的疾病。

