為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    切洋蔥秒飆淚？ 康乃爾大學科學家揭「2神技」告別淚眼汪汪

    2025/10/07 17:02 即時新聞／綜合報導
    「洋蔥」是許多料理會使用的食材，但不少民眾對它又愛又怕，因為每次切開洋蔥，總會痛得當場淚眼汪汪。示意圖。（資料照）

    「洋蔥」是許多料理會使用的食材，但不少民眾對它又愛又怕，因為每次切開洋蔥，總會痛得當場淚眼汪汪。示意圖。（資料照）

    「洋蔥」是許多料理會使用的食材，但不少民眾對它又愛又怕，因為每次切開洋蔥，總會痛得當場淚眼汪汪，讓眾人不得不在事前做好戴上泳鏡、打開風扇等減痛措施。如今，美國康乃爾大學科學家分享最新研究結果，除了破解洋蔥催淚的主要原因，還揭露超實用切洋蔥妙招，讓大家從此告別辛辣地獄！

    根據英國《每日郵報》報導，來自美國康乃爾大學的研究團隊，先前在論文預印本平台《arXiv》發表最新研究報告，指出在切洋蔥之所以會出現「淚流滿面」的狀況，是因為洋蔥本體遭破壞時，會釋放一種名為「丙硫醛-S-氧化物」（Syn-propanethial-S-oxide）的刺激性化學物質，其容易導致眼睛刺激並引發流淚反應。

    為了找出減少洋蔥催淚化學物質飛散到空氣中，研究團隊拿出以不同尺寸與鋒利度的刀具，進行多次切洋蔥實驗，同時還在切割速度方面不斷進行調整，並用器材拍攝每次切洋蔥後，偵測空氣中出現的洋蔥噴汁量。經過多次實驗後，研究團隊終於找出2個影響切洋蔥噴汁量的關鍵因素，即「刀太鈍」與「切太快」。

    研究團隊解釋，使用鈍刀切洋蔥時，往往會「壓扁」洋蔥細胞，導致切割過程中，洋蔥層往向內彎曲，並在回彈時，向空氣中釋放大量洋蔥汁液與刺激性氣體；相反的，鋒利的刀能輕鬆切斷細胞，減少汁液飛濺的情況。

    研究團隊指出，許多人以為只要快速切洋蔥，就能減少噴汁量，但事實上完全相反，「切得快，反而會產生更多汁液，導致更多霧氣刺激眼睛」，基於上述發現，研究團隊提出切洋蔥的「不哭指南」，就是使用鋒利的刀具，並用慢速度去切割它。

    研究團隊表示，這2個切洋蔥步驟不只能逆免催淚情況，還可以減少食材飛沫中，可能潛藏的細菌或病原體，對衛生方面比較安全。研究團隊也幽默笑說，他們的這項發現對全球熱愛洋蔥的廚師與家庭主婦來說，堪稱是「救贖」般的存在。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播