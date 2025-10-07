切洋蔥秒飆淚？ 康乃爾大學科學家揭「2神技」告別淚眼汪汪

「洋蔥」是許多料理會使用的食材，但不少民眾對它又愛又怕，因為每次切開洋蔥，總會痛得當場淚眼汪汪。示意圖。（資料照）

「洋蔥」是許多料理會使用的食材，但不少民眾對它又愛又怕，因為每次切開洋蔥，總會痛得當場淚眼汪汪，讓眾人不得不在事前做好戴上泳鏡、打開風扇等減痛措施。如今，美國康乃爾大學科學家分享最新研究結果，除了破解洋蔥催淚的主要原因，還揭露超實用切洋蔥妙招，讓大家從此告別辛辣地獄！

根據英國《每日郵報》報導，來自美國康乃爾大學的研究團隊，先前在論文預印本平台《arXiv》發表最新研究報告，指出在切洋蔥之所以會出現「淚流滿面」的狀況，是因為洋蔥本體遭破壞時，會釋放一種名為「丙硫醛-S-氧化物」（Syn-propanethial-S-oxide）的刺激性化學物質，其容易導致眼睛刺激並引發流淚反應。

請繼續往下閱讀...

為了找出減少洋蔥催淚化學物質飛散到空氣中，研究團隊拿出以不同尺寸與鋒利度的刀具，進行多次切洋蔥實驗，同時還在切割速度方面不斷進行調整，並用器材拍攝每次切洋蔥後，偵測空氣中出現的洋蔥噴汁量。經過多次實驗後，研究團隊終於找出2個影響切洋蔥噴汁量的關鍵因素，即「刀太鈍」與「切太快」。

研究團隊解釋，使用鈍刀切洋蔥時，往往會「壓扁」洋蔥細胞，導致切割過程中，洋蔥層往向內彎曲，並在回彈時，向空氣中釋放大量洋蔥汁液與刺激性氣體；相反的，鋒利的刀能輕鬆切斷細胞，減少汁液飛濺的情況。

研究團隊指出，許多人以為只要快速切洋蔥，就能減少噴汁量，但事實上完全相反，「切得快，反而會產生更多汁液，導致更多霧氣刺激眼睛」，基於上述發現，研究團隊提出切洋蔥的「不哭指南」，就是使用鋒利的刀具，並用慢速度去切割它。

研究團隊表示，這2個切洋蔥步驟不只能逆免催淚情況，還可以減少食材飛沫中，可能潛藏的細菌或病原體，對衛生方面比較安全。研究團隊也幽默笑說，他們的這項發現對全球熱愛洋蔥的廚師與家庭主婦來說，堪稱是「救贖」般的存在。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法