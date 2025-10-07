美國無照保母午睡超過2小時 男童慘遭2隻羅威納犬活活咬死

美國48歲女子涉嫌經營無執照日托中心，竟在照顧幼童時呼呼大睡2個多小時，期間2隻羅威納犬（Rottweiler）衝出犬舍，咬死一名2歲男童，現場慘不忍睹。（圖擷自「@MissZena2009」X）

美國喬治亞州發生一起駭人悲劇。48歲女子涉嫌經營無執照日托中心，竟在照顧幼童時呼呼大睡數小時，期間2隻羅威納犬（Rottweiler）衝出犬舍，咬死一名2歲男童，現場慘不忍睹。

綜合外媒報導，據瓦爾多斯塔警局表示，事發於上週六（4日）下午3點45分左右，警方趕抵瓦爾多斯塔市一處民宅時，發現2歲男童已明顯死亡。據了解，一名女子將2歲兒子瓊斯（Kaimir Jones）交由柯布（Stacy Wheeler Cobb）照顧，未料卻釀成悲劇。

請繼續往下閱讀...

調查人員發現，柯布涉嫌無照經營日托中心，平時最多同時照顧10名孩童。不過，案發當天瓊斯是唯一一名在場的孩子。警方發布聲明提及，柯布稱「她以為孩子也在睡覺」，便午睡了超過2個小時，孰料男童溜出屋外進入後院，打開犬舍的門放出2隻大型羅威納犬，結果遭犬隻攻擊致死。

警方指出，這起事件「完全可以避免」，但因柯布的嚴重疏忽，導致無辜幼童喪命。警方已將柯布逮捕，依二級謀殺罪與虐童罪兩項重罪起訴，目前仍被關押於勞登斯郡監獄，涉案的2隻羅威納犬已交由動物管制單位安置，有關當局將持續調查本案細節。

據悉，瓊斯的母親亞德莉安娜（Adrianna Jones）在募資平台提到，事發當日她因數小時未獲柯布回音，感到不安之下提前下班，卻親眼目睹愛子慘死現場，悲痛欲絕。她表示，柯布是「被多方推薦的保母」，卻沒想到釀成奪命悲劇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法