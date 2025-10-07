高市人事布局藏「川普對策」與親台色彩

高市早苗當選自民黨總裁。（歐新社）

美國總統川普6日透過社群平台X，祝賀日本選出第一位女性首相。川普預定月底訪日，雙方正在協調於28日安排首次的「川高會」，外界對於高市的外交處女秀相當關注，也擔心她無法招架，但其實川普似乎已認定高市是「安倍的傳人」，相較於前首相石破茂，高市已贏在起跑點，而且不只如此，新內閣已內定茂木敏充回鍋擔任外相，而黨中央也安排了萩生田光一接任幹事長代行，兩人都在安倍時期與川普交手過，都是「川普對策」的最佳人選。

川普6日在X上貼文「日本選出了第一位女性首相。她是一位備受尊敬、兼具卓越智慧與堅強意志的人物。這是令人振奮的消息，對偉大的日本國民而言更是一件值得欣喜的大事。祝賀各位！」雖然高市要在15日經國會指名選舉後才會正式成為首相，但川普的提前祝賀被視為好的開始。

川普預定月底到南韓出席亞太經合會（APEC）峰會，27日先到日本訪問，這也是他相隔6年後再度訪日，川普在第一次任期時和前首相安倍晉三建立了非常親密的友情，雖然安倍已過世3年，川普現在能喊出日本首相名字的也只有「Shinzo」（晉三）一人，只要提到日本，川普三句不離「Shinzo」。而川普對高市的認知，目前似乎是定位為「安倍的徒弟」。

高市4日當選自民黨總裁後，以很快的速度安排人事，目前已敲定或曝光的人事受到各方討論，表面上看起來像論功行賞，但實際上卻具有很高的功能，當然還有日媒忽略的「親台色彩」，另一項各方可能已經查察到，就是人事安排中的「川普對策」。

最明顯的是幹事長茂木敏充將回鍋擔任外相的安排。茂木在安倍內閣擔任過經濟產業相、經濟再生相和外相等要職，在經濟再生相任內被安倍交付日美貿易談判的重責，當時的談判對象是美國貿易代表萊特希澤（Robert Emmet Lighthizer）。

日美首波的貿易談判在2018年4月展開，並在9月召開的日美領袖「川安會」簽署協議。5個月召開了7次，第一次就鏖戰了4小時。

茂木在他的個人YT頻道爆料，萊特是狠角色，開頭就拿稻米進口的議題給茂木下馬威，因為日本很保護稻米農作，萊特以為捏住了日本的要害，結果茂木卻反問他「真的要談稻米嗎？你要確定喔」。

原來美國稻米主要生產於加州，但加州是民主黨的票倉，萊特是搞貿易的，根本不懂選戰，而茂木曾在黨內擔任過選對委員長，很了解川普想要什麼。茂木當時就拿玉米零關稅和萊特交易，結果萊特就不再提稻米的事，茂木說，兩人第二次見面，萊特喜形於色，顯然茂木的策略成功讓川普龍心大悅。

茂木曾在川普的海湖莊園作客，當時川普一直抱怨日本不買美國車，而且賣了很多日本車到美國，茂木就開始解釋，日本汽車在美國設廠，而且使用美國零件，所以雖是日本品牌但可算是美國車。當時席上在座有8人，茂木說這8人裡還有人受惠於日本汽車。

說完後川普問就說「是誰？」，結果竟是波頓（John Robert Bolton，川普的前國家安全事務助理），原來茂木早就掌握了波頓的女兒在日產汽車的美國廠工作。川普當場虧了波頓「難怪你這麼偏袒日本」。

美方原來要求日本銷美汽車關稅課25%，但川普與安倍簽署貿易協定時，以2.5%成交，川普只說了一句「Oh!NO！」（真是拿你沒輒！）

萩生田光一是安倍的親信，他很自滿的說，日本所有議員中和川普交手最多次的是他，第二名是安倍的另一位親信、前經濟產業大臣西村康稔，他們都是安倍訪美時的最佳幫手，萩生田負責的是歐巴馬卸任前的最後一年和川普上任後第一年。

萩生田很清楚川普喜歡脫稿演出，而安倍也是脫稿高手，兩人總是能邊脫稿邊聊正事，所以感情才會那麼麻吉。

萩生田是安倍派大將，因為派閥爆發的政治獻金不實登載醜聞差點被打入地獄，但高市不怕輿論撻伐，重用萩生田出任黨的幹事長代行，除了萩生田具有調和鼎鼐的超強溝通能力，高市看中的應該還有他與川普交手的豐富經驗。另一方面，萩生田和安倍昭惠夫人關係良好，今年9月21日才陪昭惠夫人訪台，參加政治大學成立「安倍晉三研究中心」，他與台灣關係密切，也是很高的加分項目。

